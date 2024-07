Flávia Morando faz caminhada na Jd. Hollywood e ouve demandas da população

A pré-candidata à Prefeitura de São Bernardo pelo União Brasil, Flávia Morando, fez caminhada nesta terça-feira (23/7) no Jardim Hollywood, região do Rudge Ramos. Integrando a extensa lista de agendas, a postulante à sucessão do prefeito Orlando Morando realizou, entre os compromissos do dia, atividade na feira livre do bairro, ouvindo a população e coletando propostas para elaboração do plano de governo.

A caminhada pela feira foi acompanhada pelos pré-candidatos a vereador Mauricio Cardozo e Renata Rocha, compondo série de atividades percorrendo cada canto de São Bernardo. De uma barraca para outra, muito diálogo com comerciantes e moradores, buscando sugestões para seguir processo de melhoria na qualidade de vida dos cidadãos.

“Enorme satisfação percorrer o Jardim Hollywood, bairro que, assim como a cidade no geral, recebeu robusto investimento, com inúmeras ações efetivas. Com a transformação de São Bernardo nos últimos anos, vemos a retomada do sentimento de orgulho, de pertencimento dos munícipes. Isso tudo nos dá um grande combustível, mostra que estamos no caminho certo, mantendo intensa agenda de trabalho e com a missão de construir o melhor plano de governo”, frisou Flávia Morando.

Prova da transformação da cidade em diversas áreas a feira do Jardim Hollywood ocorre ao lado da Praça-Parque Vicente Leporace, entregue neste novo modelo no início deste ano. Atualmente, são 65 unidades inauguradas neste padrão. O espaço inclui pista de caminhada, academia ao ar livre, área de convívio, espaço pet, playground para as crianças, além de paisagismo, nova iluminação e gradil.

Entre outras importantes intervenções no bairro, que possui cerca de 20 mil residentes, estão recapeamento asfáltico em 100% das vias, recuperação do CER (Centro Especializado em Reabilitação), colocando o local em funcionamento com piscina aquecida, implantação de iluminação de LED, reforma de EMEBs e revitalização de mais duas praças.