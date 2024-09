Flávia Morando e Dr. Davanzo recebem grande adesão de advogados

A candidata à Prefeitura de São Bernardo pelo União Brasil, Flávia Morando, recebeu o apoio de importantes nomes da classe do Direito do município na noite desta terça-feira (03/09).

O atual prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, a deputada estadual Carla Morando estiveram presentes no encontro reuniu advogados, juristas e lideranças locais, como o presidente da OAB-SBC, Luiz Ricardo Bertanha, Uriel Aleixo, ex-presidente da OAB-SBC, Elaine Brandão, atual secretária-geral da subseção, Matias Alves Correia, diretor da Fapan, e Rodrigo Gago, diretor da Faculdade de Direito de São Bernardo.

PAPEL DO VICE – Um dos momentos de destaque da noite foi também para detalhar a escolha do advogado e ex-presidente da OAB-SBC Luís Davanzo (Republicanos).

“Olha, eu queria deixar muito claro que todo mundo fala de respeito a uma classe e respeito a outra classe. Ninguém demonstrou mais respeito de todos os quatro candidatos aí colocados, como eu, que fui buscar um ex-presidente do OAB, alguém que já representou a advocacia em São Bernardo, mas também no estado de São Paulo, através da CAASP, que é o doutor Davanzo. E desde já, pessoal, o Davanzo vai me ajudar a governar São Bernardo. Dentre tantas atribuições que ele terá, eu já estou te nomeando o meu porta-voz junto à advocacia da nossa cidade, Davanzo”, destacou Flávia.

Em seu discurso, a prefeiturável destacou a importância dos advogados para o fortalecimento do Estado Democrático de Direito e afirmou que, se eleita, seu governo buscará estreitar laços com entidades jurídicas para garantir que a legislação seja aplicada de forma justa e equitativa em toda a cidade.

O evento também foi uma oportunidade para Flávia apresentar algumas de suas propostas para a área jurídica.