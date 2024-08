Flávia Morando destaca plano de qualificação profissional e incentivos à chegada de novos negócios

Fortalecer o desenvolvimento econômico de São Bernardo, garantindo os altos índices de geração de emprego, bem como o incentivo para o fomento de novos negócios. Estes foram os temas principais das atividades de campanha da candidata a prefeita de São Bernardo pelo União Brasil, Flávia Morando, nesta sexta-feira (23/08).

Nome exclusivo apoiado pelo atual prefeito Orlando Morando, Flávia esteve em inúmeros segmentos da indústria e comércio no decorrer do dia, destacando que vai ampliar cursos e mecanismos da qualificação profissional no município, caso seja eleita.

A candidata reforçou que a plataforma desenvolvida pela gestão do prefeito Orlando Morando, a partir de 2017, foi fundamental para resgatar a força econômica de São Bernardo, proporcionando uma alta chegada de empresas.

“O empresário voltou a sentir confiança na cidade com a cidade na gestão do prefeito Orlando Morando. Isso parte da retomada das obras, da qualidade dos serviços públicos, credibilidade financeira, mas também pelos incentivos, desburocratização e da gama aos cursos de qualificação profissional, que permitiram ter a mão de obra especializada para diversos segmentos. Esse trabalho é uma base do meu plano de governo, por meio dos convênios firmados, utilizando a sala do empreendedor”, destacou Flávia.

Um dos destaques para a atividade de trabalho em São Bernardo foi falar do programa Qualifica Mais São Bernardo, que realizada em parceria com grandes instituições, como o Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), promoveu a capacitação e o empoderamento profissional como forma de fomento ao emprego e renda no município.

Neste aspecto, a candidata do União Brasil detalhou que o plano de atuação para os próximos anos é ampliar essa gama, mapeamento as necessidades do mercado de trabalho. Em paralelo, seguirá no alinhamento com a iniciativa, promovendo a agilidade para as instalações de mais empresas.

Em 2023, o município registrou a abertura de 19.453 novas empresas no balanço consolidado de 2023, o que corresponde à média de 1.621 firmas por mês ou a marca significativa de 53 por dia no período.

INCENTIVO FISCAL – Outro item do desenvolvimento econômico citado por Flávia é trabalhar no fortalecimento da Lei de Incentivo Fiscal que permite desconto no valor do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) em até 30% para empresas que gerarem emprego.

GERAÇÃO DE EMPREGOS – São Bernardo tem sido referência no quesito de carteira assinada. De acordo com dados oficiais do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do governo federal, divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, a cidade encabeça ranking no Grande ABC neste primeiro semestre de 2024, acumulando no período saldo positivo de 8.068 postos de trabalho formais entre janeiro e junho.