Flávia Morando destaca ações prioritárias para a Saúde

As ações prioritárias para a Saúde foram os principais itens abordados pela candidata à Prefeitura de São Bernardo do União Brasil, Flávia Morando, durante percurso no caminhão de som, neste sábado (28/09), entre o período da manhã e tarde, ao lado do prefeito Orlando Morando, deputada Carla Morando e de candidatos a vereador.

Criar parcerias com clínicas da iniciativa privada, denominado o Programa Saúde Mais Prioridade, com o propósito de agilizar as consultas com especialistas e exames de imagem, implementar a telemedicina nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) serão as intervenções imediatas da gestão para o setor, que ainda prevê a construção de dois hospitais, sendo um Infantil, e do Idoso, de Longa Permanência.

Candidata com apoio exclusivo do prefeito Orlando Morando, Flávia iniciou o trajeto pelo caminhão de som pela região do Ferrazópolis, seguido pelo Rudge Ramos e depois o Centro e adjacências.

“A Saúde é um setor que foi transformado na gestão do prefeito Orlando Morando, que garantiu a entrega de três hospitais (Urgência, Anchieta e da Mulher), bem como inúmeros investimentos e serviços. Todo esse empenho precisa continuar prioritário. E assim será na minha gestão”, destacou a prefeiturável.

Outra ação enfatizada por Flávia é a de estender o atendimento de todas as Unidades Básicas de Saúde da cidade até as 22h. A ação de de incluir horário noturno nas UBSs, visa aliar a otimização do trabalho na rede com a oferta de serviços nas demais 14 unidades de São Bernardo.

O sábado de agendas da candidata também foi dedicado a reuniões pela região do Tabõao, além de percorrer a região dos Três Marias.