Flávia Morando destaca a construção de três viadutos em seu plano de governo

Ampliar o plano de Mobilidade Urbana de São Bernardo, na continuidade do trabalho iniciado pelo prefeito Orlando Morando em 2017, construindo mais três viadutos no município. Esta é a plataforma principal do plano de governo da candidata a prefeita Flávia Morando (União Brasil) ao que compete intervenções ao viário da cidade.

De acordo com o planejamento, os novos viadutos serão construídos nos seguintes pontos: no Km 18 da Via Anchieta, proporcionando mais uma entrada e saída para a cidade; um viaduto para conectar a Avenida Lucas Nogueira Garcês à Avenida Pereira Barreto, facilitando o acesso para Santo André; e outro viaduto ligando a Avenida Dom Jaime de Barros Câmara ao Viaduto Tereza Delta, no Km 20 da Via Anchieta.

“São três eixos de grande volume diário que precisam de desafogo. Já viabilizamos o estudo técnico e essas intervenções podem ser iniciadas como pontos prioritários da gestão. São Bernardo conseguiu melhorar muito sua mobilidade nos últimos anos, com as entregas da atual administração do prefeito Orlando Morando, além de outras obras que estão em andamento”, destacou Flávia Morando.

A prefeiturável ressaltou que a prefeitura já entregou quatro viadutos: Complexo Tereza Delta (Km 20 da Via Anchieta), Castelo Branco (bairro Alves Dias), Mamãe Clory (sobre a Avenida Robert Kennedy) e José Gomes da Silva (Jardim Irajá).

“Nosso município possui a quarta maior frota de veículos do Estado, sendo um importante corredor para negócios, devido à nossa proximidade com a Capital, o Porto de Santos, o Rodoanel e o sistema Anchieta-Imigrantes. O fluxo dentro do município está saturado nos horários de pico”, complementou Flávia.

A estimativa é que as obras desses projetos comecem no primeiro ano de mandato, ao longo de 2025.

PLANOS ADICIONAIS – Outro plano de mobilidade inclui a construção de um viaduto sobre a rodovia Anchieta, no sentido São Caetano, para aliviar o tráfego de veículos na divisa das duas cidades, próximo à região do Rudge Ramos e da Faculdade Mauá.

Além disso, a gestão trabalhará na implementação de faixas exclusivas para motociclistas, que serão implantadas nos principais corredores viários de São Bernardo, garantindo espaço dedicado e aumentando a segurança dos usuários.