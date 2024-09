Flávia Morando cresce e aparece na 1ª posição em pesquisa encomendada pela Record

Candidata à Prefeitura de São Bernardo pelo União Brasil, Flávia Morando avança e já surge na primeira colocação na disputa à sucessão do prefeito Orlando Morando. É o que mostra a mais recente pesquisa, divulgada nesta segunda-feira (2/9), do Instituto Real Time Big Data, encomendada pela Record. No cenário estimulado, o levantamento aponta a postulante do União, apoiada pelo chefe do Executivo municipal, com 24% de intenções de voto, empatada numericamente com o deputado federal Alex Manente, nome do Cidadania.

Em relação à última sondagem do mesmo instituto, realizada no início de agosto, Flávia Morando cresceu de 23% para os atuais 24%, enquanto que Alex Manente registrou queda de dois pontos percentuais, oscilando negativamente de 26% para 24%. Quem aparece na terceira posição é o deputado estadual Luiz Fernando Teixeira, do PT, que saiu de 16% e agora figura com 20% das intenções de voto. Já o ex-deputado Marcelo Lima, do Podemos, está estacionado em quarto, com 16%. Cláudio Donizete, do PSTU, tem 0%.

Brancos e nulos correspondem a 9%. Não sabem ou não responderam registraram 7%.

“O levantamento tem credibilidade, encomendada pela Rede Record, e é um reflexo atual do sentimento que estamos colhendo diariamente nas ruas, o que nos anima ainda mais nesta campanha, conversando com os moradores. Avançamos muito sob a gestão do prefeito Orlando Morando, e agora é o momento de continuarmos essa transformação de São Bernardo, trazendo novas oportunidades e desenvolvimento em todos os cantos da nossa cidade”, pontuou Flávia Morando.

A pesquisa do Instituto Real Time Big Data foi realizada com 1.000 entrevistados, entre os dias 30 e 31 de agosto. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos. O levantamento está registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) com o número SP-01036/2024, tendo nível de confiança de 95%.

AVALIAÇÃO – De acordo com a pesquisa encomendada pela Record, 13% afirmaram que votariam com certeza em Flávia Morando e outros 39% disseram que poderiam votar nela.

No que se refere à aceitação do governo, conforme números do levantamento, o prefeito Orlando Morando tem 71% de aprovação do eleitorado e 25% de desaprovação. Segundo o levantamento, 4% não souberam ou não responderam.