Flávia Garrafa volta a mergulhar no universo do comportamento humano no teatro

Depois do enorme sucesso feito no Teatro Renaissance no primeiro semestre, o espetáculo Faça Mais Sobre Isso volta em cartaz no espaço ainda em 2023. No solo, Flávia Garrafa retoma a mesma personagem que encantou multidões em Fale Mais Sobre Isso.

Dirigido por Pedro Garrafa, Faça Mais Sobre Isso faz seis apresentações entre os dias 2 e 17 de dezembro no Teatro Renaissance, com sessões aos sábados, às 19h, e, aos domingos, às 17h.

Quase como uma sequência do sucesso anterior, a peça traz em seu nome uma alusão a uma nova etapa de um tratamento psicológico. “Porque depois de olhar para dentro, identificar o que está incomodando e falar (como dizia a primeira peça), é hora de fazer alguma coisa sobre isso. Só que entre o falar e o fazer o caminho é longo, cheio de ladeiras e curvas, mas pode ser extremamente divertido”, explica a atriz e idealizadora da montagem.

O espetáculo é uma comédia reflexiva sobre o comportamento humano. Pode-se dizer que é sobre terapia, sobre relacionamentos interpessoais e até que é uma peça que aborda alguns aspectos sobre a ação que vem depois (ou deveria vir depois) do desejo de agir. “Preferimos generalizar para que o espectador entenda que o ‘fazer’, o ‘não fazer’, o ‘dizer que vai fazer’ ou até o ‘achar que está fazendo’ são parte da nossa existência. São temáticas nem sempre fáceis de se encarar, mas a arte e o humor estão aí para nos ajudar”, complementa.

Na trama, Dra. Laura é uma terapeuta empenhada e apaixonada por sua profissão e, ao mesmo tempo, sobrecarregada como a maioria das mulheres. Agora ela atende novos pacientes e se depara com novas questões dentro de si.

Sinopse

Faça Mais Sobre isso é uma comédia reflexiva sobre o comportamento humano. Dra. Laura é uma terapeuta empenhada e apaixonada por sua profissão e, ao mesmo tempo, sobrecarregada como a maioria das mulheres. Agora ela atende novos pacientes e se depara com novas questões dentro de si. Afinal, terapeutas não são Deuses e é sempre bom, divertido e esclarecedor mostrar seu lado “B” ou melhor, seu lado de “pessoa física”.

Ficha Técnica

Texto: Flávia Garrafa

Com: Flávia Garrafa

Direção: Pedro Garrafa

Assistência de Direção: Rafael Cabral

Cenário e figurino: Paula Di Paoli

Costureira: Daniela Leoz

Direção de Produção: Fernanda Bianco, Guilherme Maturo, Renata Nastari – Elemento Cultural

Visagismo: Dennis Ruiz

Operador de Som: Lucas Moreira

Desenho e operador de Luz: Gabriel Greghi

Trilha Sonora: Diego Trindade

Assistente de Cenografia: Priscila

Contra-Regra: Danilo Ardel

Produtora de Cenografia: Bia Mendes

Cenotécnico: Wagner José de Almeida

Aderecista: Edu Fraga

Serralheiro: Josivan Alves de Moura & Kalango

Técnico de Montagem: Vinícius Lopes

Assessoria de imprensa: Pombo Correio

Arte Gráfica: Marcus Braz

Assistente de Produção: Débora Nebuloni

Comunicação Visual & Marketing Digital: Agência Elemento Cultural

Fotografia: João Neto Foto

Gravação e Mixagem de Som: Paul Black

Serviço

Faça Mais Sobre Isso, de Flávia Garrafa

Temporada: 2 a 17 de dezembro, aos sábados, às 19h, e, aos domingos, às 17h

Teatro Renaissance – Alameda Santos, 2233, Jardim Paulista

Ingressos: R$ 100 (inteira) e R$50 (meia-entrada)

Vendas online em https://olhaoingresso.showare.com.br/Performance/ShoWareFrontEndPerEventDetails.aspx?EventId=595

Bilheteria (sem cobrança de taxa): às sextas, aos sábados e aos domingos, das 14h

até o início do espetáculo.

Telefone: (11) 3069-2286

Gênero: Comédia

Classificação: 12 anos

Duração: 70 minutos

Capacidade: 440 lugares

Acessibilidade: teatro acessível para cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida