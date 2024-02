Flávia Alessandra revela que sofreu acidente de carro por causa da covid

Nesta terça-feira, 20, foi ao ar a quarta temporada do programa Otalab, com o apresentador Otaviano Costa. A atriz Flávia Alessandra, que é mulher de Otaviano, foi a primeira entrevistada da temporada. Durante o programa, ela revelou detalhes do acidente que sofreu durante a pandemia, após ter contraído covid-19. “Tive um apagão”, disse, contando também a dificuldade desse período em sua vida.

“Bati o carro e foi perda total. Eu acordei com o airbag, já tinha batido. Eu tive a sensação que era tipo esses filmes argentinos, porque eu vi uma Fiorino na minha frente que ia entrar no retorno e o Projac já era ali à direita”, contou. Otaviano complementou dizendo que o veículo sofreu perda total. O apagão, disse a atriz, foi devido a uma minitrombose, uma das sequelas da covid-19 que teve.

A atriz falou sobre a perda total do olfato em um primeiro momento, e disse que realizou tratamento para recuperação do sentido. “Foi algo que me tirou do eixo”, contou ela, ao comentar que a sequela foi algo desestabilizador em sua vida. Flávia afirmou que a perda da olfação foi uma consequência de trombose, descoberta após o acidente.

“Passei por vários exames, teve um ponto dos meus neurônios que continuava se degenerando. Chegou uma hora em que tive que decidir se eu esperava ou tomava uma medicação forte, a mesma que utilizam para epilepsia”, contou.

“Foi um ano bem tenso”, Flávia finalizou. Otaviano a tranquilizou, em momento emocionante, agradecendo a Globo pelo cuidado que teve com o acidente da atriz.