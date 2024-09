Flávia Alessandra e Otaviano Costa já falaram sobre abrir a relação

Dona de uma carreira sólida de mais de três décadas na teledramaturgia, Flávia Alessandra está estreando, aos 50 anos, uma nova “skin”: a de apresentadora de reality show. Ao lado do marido, Otaviano Costa, ela conduz o novo Ilha da Tentação, aposta da Amazon Prime Vídeo para o segundo semestre.

O formato não é novo. Sucesso na TV americana desde o início dos anos 2000, o Temptation Island já teve uma versão brasileira exibida pelo SBT em 2002 com o nome de Ilha da Sedução.

No reality, uma mistura de BBB com Teste de Fidelidade, quatro casais topam ficar confinados em uma ilha: maridos de um lado e esposas do outro. O lado dos maridos, porém, é povoado por oito mulheres belas e solteiras, às quais eles terão de resistir. Enquanto isso, suas esposas também estarão na companhia de oito sedutores bonitões.

A ideia é colocar o amor dos casais à prova. Mas os fãs de reality shows de confinamento sabem bem que, à revelia das câmeras, tudo pode rolar: traições, decepções, intrigas, provocações e até o nascimento de romances paralelos.

Foi mais ou menos o que aconteceu com os apresentadores. Juntos há 18 anos, Flávia e Otaviano brincam que viveram uma Ilha da Tentação particular quando se conheceram, em uma viagem de navio a trabalho. Flávia estava de casamento marcado e apartamento comprado com outro homem, mas conheceu Otaviano e não resistiu aos impulsos do desejo.

“Passamos nove dias a bordo desse navio, o que já foi um confinamento”, conta Otaviano em entrevista. “Cinco meses depois, estávamos casados. E lá se vão 18 anos”, completa Flávia.

AUTOCONHECIMENTO

O “experimento” ao qual o reality se propõe –usando o jargão de outros programas do mesmo tipo, como Casamento Às Cegas (Netflix)– é também uma oportunidade de desenvolver o autoconhecimento para os participantes.

Na visão de Flávia, o tempo que as mulheres passaram longe de seus parceiros foi menos de farra com os bonitões avulsos e mais de uma jornada interna. “A gente consegue ver essa transformação durante os episódios”, diz.

“Estive muito próxima das meninas e é lindo ver a forma como elas entraram e a forma como saíram do programa”, afirma. “A partir desse autoconhecimento, elas conseguem enxergar melhor seus próprios relacionamentos.”

PAPAI E MAMÃE

No episódio de estreia, antes de irem para as vilas separadas, os casais conversam pela última vez e vetam comportamentos dos parceiros. Para alguns, só não pode beijar outra pessoa. Para outros, dividir a cama já é considerado traição. Há ainda os que não suportariam sequer ver o parceiro fazer amizade com o sexo oposto. E também os que entram no reality com a mente mais aberta, dispostos a ver o que acontece.

Na casa de Otaviano e Flávia, o modelo de relacionamento tradicional é o que funciona. “A gente já bateu muito papo, com vinho na mão, a respeito de, quem sabe, pensar em abrir a relação”, entrega Otaviano. “Mas sempre acabamos voltando para o papai e mamãe. A gente é tão perfeitinho um para o outro que não vale a pena colocar isso em risco”, avalia o apresentador.

“Para a gente, ainda não funcionou”, completa a atriz, com ênfase no “ainda”. “Mas é algo que vai de casal para casal. Ambos concedendo, autorizando, tá tudo ok”, diz.

Ilha da Tentação estreia na sexta-feira (20) na Amazon Prime Video.