Flamengo x Vasco: onde assistir, horário e escalações

No próximo sábado, 15 de abril, Flamengo e Vasco da Gama se enfrentarão pela 10ª rodada do Campeonato Carioca. O duelo está marcado para às 21h45 no icônico Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Atualmente, o Flamengo lidera a competição com 17 pontos e, após uma vitória importante na última rodada contra o Botafogo, onde triunfou por 1 a 0, busca assegurar sua vaga nas semifinais com mais um triunfo. A confirmação da classificação do rubro-negro depende exclusivamente de seu desempenho nesta partida.

Por outro lado, o Vasco ocupa a terceira posição na tabela com 14 pontos e entra em campo necessitando da vitória para permanecer na zona de classificação sem depender de resultados de outros jogos. Um triunfo sobre o Flamengo colocaria o cruzmaltino empatado em pontos com o rival, porém ficaria atrás devido ao critério de desempate que considera o número de vitórias. Nos últimos três jogos, a equipe vascaína não conseguiu vencer, acumulando dois empates contra Volta Redonda e Sampaio Corrêa e uma derrota para o Fluminense.

O Flamengo enfrentará desfalques significativos, já que o técnico Filipe Luís não poderá contar com os jogadores Gerson e Claiton, ambos suspensos após incidentes na partida anterior. Além deles, Pedro, Viña e Alex Sandro estão lesionados e também não estarão disponíveis. Ayrton Lucas e Juninho são dúvidas para o confronto.

No lado do Vasco, o técnico Fábio Carille terá que lidar com as ausências de Adson, David e Estrella, todos em recuperação de lesões. Philippe Coutinho também é dúvida para a partida.

Os torcedores poderão acompanhar a transmissão ao vivo do jogo através dos canais Sportv e Premiere.

Prováveis escalações:

Flamengo: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas (Varela); Pulgar (Evertton Araújo), De la Cruz (Allan), Arrascaeta; Luiz Araújo, Michael, Gonzalo Plata (Bruno Henrique). Técnico: Filipe Luís.

Vasco da Gama: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Oliveira, Lucas Piton; Jair, Tchê Tchê; Paulinho, Coutinho (Payet); Zuccarello e Vegetti. Treinador: Fábio Carille.

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ); Assistentes: Rodrigo Henrique Correa (RJ) e Thiago Filemon Pinto (RJ).