Flamengo x Palmeiras faz Amazon Prime Video bater recorde de audiência no Brasil

O Amazon Prime Video bateu seu recorde de audiência com transmissões esportivas ao vivo nesta quarta-feira (31) com a transmissão exclusiva de Flamengo 2 x 0 Palmeiras, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

A peleja aconteceu no Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida foi narrada por Cléber Machado, com comentários de Rafael Oliveira e Sálvio Spínola.

Houve também participação de Magno Navarro e Igor Rodrigues, ex-apresentadores do SporTV, que comandaram o pré-jogo da partida, com participação dos ex-jogadores Edmundo e Filipe Luís.

Segundo apurou a reportagem, a informação do recorde histórico foi dada para pessoas que trabalharam na produção do jogo e para executivos de algumas áreas da empresa. O número exato não foi informado.

Procurado pela reportagem, o Amazon Prime Video diz que “não divulga informações relacionadas à audiência”.

Além da audiência, outro fato foi comemorado pela Amazon: o fato de a transmissão não ter tido qualquer problema técnico. A imagem foi bastante elogiada por torcedores dos dois times nas redes sociais.

O jogo de volta vai acontecer na próxima quarta-feira (7), às 20h, no Allianz Parque, em São Paulo. O jogo também será exclusivo do Amazon Prime Video em todo o Brasil.

Além da Amazon, a Copa do Brasil é transmitida pela Globo na TV aberta e na TV por assinatura.