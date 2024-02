Flamengo x Botafogo faz Band bater recorde de audiência no Campeonato Carioca

A Band está celebrando os índices de audiência de Flamengo x Botafogo, clássico do Rio de Janeiro transmitido na última quarta-feira (7), e válido pela sétima rodada do Campeonato Carioca.

Segundo índices de audiência do PNT (Painel Nacional de Televisão), obtidos pela reportagem, na faixa das 21h20 às 23h38, a emissora anotou 5,2 pontos de média, share de 9,9% e pico de 6,3 pontos. Com o resultado, a emissora ficou em segundo lugar, apenas atrás da Globo.

Cada ponto equivale a 658 mil indivíduos nas quinze principais metrópoles do Brasil. A transmissão do clássico disputado no Maracanã, com narração de Sergio Maurício e comentários de Bebeto e Athirson, alcançou mais de 9,5 milhões de pessoas.

Na faixa de exibição da partida, contabilizando o pré-jogo, das 21h20 às 23h38, a Globo liderou com 19,7 pontos. Na terceira colocação, a Record marcou 4,0 pontos, seguido pelo SBT com 3,2 pontos de média.

Os melhores desempenhos aconteceram no Rio de Janeiro e em Belém. No Rio, o jogo marcou 12 pontos de média e liderou a audiência com picos de 20 por cerca de 20 minutos. Na capital do Pará, média acima dos 10 pontos e liderança por 30 minutos.

A Band tem contrato de transmissão com o Campeonato Carioca de futebol com exclusividade na TV aberta até 2025.