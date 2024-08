Flamengo vive pesadelo com bola parada e número de gols levados é espantoso

As bolas paradas representam 48% dos gols sofridos pelo Flamengo em 2024. O time de Tite voltou a ter problemas na derrota para o São Paulo, resultado que custou a liderança do Brasileiro. Os números levam em conta os jogos oficiais com a participação do elenco principal.

NÚMEROS PREOCUPANTES

Nas últimas dez partidas, foram cinco gols sofridos com bola parada, mas o problema é mais antigo. O Flamengo teve a meta vazada 25 vezes ao longo da temporada 2024 e 12 delas foram em jogadas de escanteio, faltas, pênaltis ou saídas em lateral.

O maior problema são os escanteios. Foram sete gols contra (São Paulo, Fortaleza, Juventude, Grêmio, Palestino, Bragantino e Botafogo). Dois saíram em pênaltis (Atlético-MG e Athletico-PR), dois de falta (Criciúma e Juventude) e um em lateral jogado na área (Vasco).

O Fla é a quarta melhor defesa do Brasileirão. Botafogo, Athletico e Cruzeiro estão empatados com os mesmos 20 gols sofridos. O Internacional, com cinco jogos a menos, lidera com 14. O Palmeiras é o segundo, com 17, enquanto o Fortaleza aparece em terceiro, com 18. Com o campeonato parelho, o saldo pode ser fator decisivo.

Quem costuma comandar essas atividades de bola parada é o auxiliar Matheus Bachi. Tite, porém, diz que é sua responsabilidade. A comissão técnica sempre se divide entre setores e treinamentos no dia a dia. O Fla contratou recentemente Vinicius Bergantin, treinador da Ferroviária, para integrar o time de auxiliares. Ele é considerado um especialista em sistemas defensivos.

TAMBÉM É ARMA

O Flamengo também se aproveita deste artifício para vencer partidas. Dos 77 gols marcados em jogos oficiais com Tite, 32,47% saíram em bolas paradas.

O escanteio é quando o Fla se sai melhor. Foram 11 gols feitos desta forma (Atlético-GO, Athletico-PR, Vasco três vezes, Amazonas, Palestino, Fluminense, Boavista, Bangu, Audax). Além disso, outros sete foram de pênalti (Criciúma, Cuiabá, Fluminense, Atlético-GO, Millonarios, Nova Iguaçu, Volta Redonda), seis de falta (Atlético-MG, Bahia, Cruzeiro, Alético-GO, Madureira, Sampaio Corrêa) e um oriundo de um lateral (Audax).