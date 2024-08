Flamengo vê super elenco mutilado e coloca à prova escolha de Tite

O Flamengo pode perder mais jogadores para a sequência da temporada. No momento com mais decisões seguidas no ano, o clube somou novos lesionados na vitória por 2 a 0 sobre o Bolívar e vê o estrelado elenco ser colocado à prova após Tite optar por ter dois nomes por posição.

O QUE ACONTECEU

Pedro e Gabigol saíram sentindo problemas na coxa. Eles sequer conseguiram ficar em campo. O camisa 99, inclusive, deixou o Flamengo com um a menos, já que a equipe não tinha mais mudanças disponíveis. Ambos deixaram o Maracanã mancando, mas Gabi um pouco mais.

Gerson pode ser outro problema. O volante dificilmente desfalca o Flamengo e deixou o campo com muita dor. Ele sentiu uma pancada no joelho e câimbras. Na saída do estádio, disse não ser problema para a sequência, mas precisará usar bem os próximos dois dias para se recuperar a tempo do clássico diante do Botafogo, domingo, no Nilton Santos.

De la Cruz terminou a partida completamente exausto e jogado no campo. Ele pode ser problema para o sintético do Nilton Santos. Varela, retornando de lesão, foi substituído por Wesley já no segundo tempo. Erick Pulgar, suspenso no fim de semana, também pediu para sair.

Eu não preservo ninguém e não poupo ninguém. Quem tira é o departamento médico, porque a saúde do atleta está em primeiro lugar. Não vou pagar preço. Não fiz isso minha vida toda, e sou um ex-atleta que parou de jogar com 27 anos porque estourou o ligamento de joelho. Por isso minha veemência Tite

No início do ano, Tite fez uma opção por ter dois bons jogadores por setor. Alguns nomes foram negociados com esse pensamento. Agora, com lesões importantes em praticamente todas as posições, o elenco e a capacidade de improvisação serão decisivos.

A comissão já não terá Viña e Cebolinha. Os dois estão fora da temporada após cirurgia. O Flamengo vai ao mercado repor as duas baixas. Além disso, já tenta, ainda sem sucesso, concretizar negociações em posições carentes. Um reserva para Arrascaeta é buscado, por exemplo.

O clube também terá que olhar para a lateral-direita e talvez para a zaga. Wesley está próximo de deixar o Flamengo depois de uma proposta da Atalanta, da Itália, enquanto Fabrício Bruno já se acertou com o Rennes, da França, e quer sair. No entanto, o Rubro-negro ainda trava o negócio.