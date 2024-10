Flamengo vai atuar no STJD para defender decisão da CBF da Copa do Brasil

O Flamengo vai atuar no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para defender a escolha da CBF sobre a mudança das datas da Copa do Brasil. O clube voltou a rebater Corinthians e Vasco, que também acionaram a Justiça contra a alteração.

“O Flamengo vai entrar no STJD como assistente da CBF. A competição não pode ter um jogador voltando da seleção no dia 16 para jogar dia 17. É desumano, tem uma recomendação para um intervalo de 66 horas entre um jogo e outro. O regulamento da CBF prevê que a tabela pode ser alterada por motivo de interesse e a CBF tem esse poder. As competições precisam ser equilibradas, isonômicas. Se um vai jogar sem nove jogadores e outro com todos, não é o time do Flamengo que vai estar disputando com o Corinthians. Vai ser muito melhor para todos que seja no final de semana, público, renda, espetáculo. Vai valorizar a competição. Não faz nenhum sentido a reclamação. Eles estão querendo defender uma vantagem indevida. Temos certeza que eles vão sair derrotados porque o bom senso e a justiça precisam prevalecer”, revelou Rodrigo Dunshee, vice jurídico do Flamengo.

O Flamengo acredita que o Alvinegro paulista e Cruzmaltino tentam se beneficiar com pedidos para manter a data original. Os dois clubes repudiaram a mudança da CBF e criticaram a falta de diálogo.

Apesar de as equipes terem entrado com ações distintas no Tribunal, a ideia é que a pressão seja feita de forma conjunta. Os clubes acreditam que a decisão da CBF mancha a “equidade” nos torneios da entidade. Inclusive, a equipe carioca cogita até ir à Justiça Comum no caso.

“A lei está do nosso lado. Se está previsto e o regulamento foi aceito por todas as partes, não tem por que mudar. Mas a Justiça é a Justiça, não podemos antecipar o posicionamento de um julgador. Se tivesse de apostar seria que não vai mudar. A Justiça comum também não vai mudar porque não pode interferir nos assuntos da Justiça Desportiva.”

Dunshee também rebateu a nota da Federação Paulista de Futebol (FPF) criticando a decisão. Ele afirma que os clubes foram consultados antes da decisão.

“O Campeonato é Brasileiro e não Paulista. Não muda a manifestação. Houve diálogo sim e uma consulta de clubes. Foi 2 a 1, o Vasco tentou dar uma solução alternativa e a CBF acolheu. É uma semifinal contra um jogo regular. Temos de prestigiar essa competição, a CBF organiza e os clubes tem menos participação na organização. É super importante que ela seja privilegiada. Todo mundo vai sair ganhando no final.”

ENTENDA O CASO

O jogo de volta entre Corinthians e Flamengo, na Neo Química Arena, estava previsto para a semana de 17 de outubro. Mudança colocou o confronto para dia 20, no domingo, enquanto Vasco e Atlético-MG foi marcado para sábado (19).

Mesmo antes da confirmação da mudança de datas, Corinthians e Vasco se mostraram contrários à medida. “O clube seguirá lutando para que o respeito ao regulamento seja mantido em todas as esferas”, relatou o alvinegro paulista.

O Flamengo se manifestou mais cedo através de nota oficial. Depois, Bruno Spindel e Marcos Braz voltaram a defender os argumentos do clube.