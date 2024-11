Flamengo triunfa no clássico, atropela Botafogo e mantém vice-liderança no NBB

O Flamengo superou o Botafogo por 91 a 67 na noite de quarta-feira (13), no Ginásio do Tijuca Tênis Clube. Comandada por Gustavinho, a equipe carioca consolidou sua posição como vice-líder do Novo Basquete Brasil (NBB), ficando atrás apenas do Minas na tabela. Esta vitória marcou a nona conquista do Flamengo em 11 partidas disputadas. Lucas Siewert destacou-se como o principal pontuador da noite, acumulando 21 pontos.

O confronto evidenciou as dificuldades enfrentadas pelo Botafogo, que amarga sua quinta derrota consecutiva na competição. Sob a liderança de Sebastián Figueredo, a equipe alvinegra começou o jogo de maneira promissora, chegando a abrir seis pontos de vantagem. Contudo, o Flamengo reagiu rapidamente e assumiu o controle da partida, mantendo a liderança até o apito final.

O quinteto inicial do Flamengo foi composto por Alexey, Gui Deodato, Jhonatan Luz, Kayo Gonçalves e Ruan Miranda. Do lado botafoguense, Thomas, Matias, Pecos, Speelman e Novas Mateo iniciaram o confronto. O próximo desafio do Flamengo será contra o Franca neste sábado (16), enquanto o Botafogo se prepara para enfrentar o Vasco na sexta-feira (15).

A dinâmica da partida mostrou um Botafogo forte no início, mas incapaz de sustentar a vantagem diante da rápida resposta flamenguista liderada por Alexey e Jhonatan Luz. A equipe rubro-negra fechou o primeiro quarto com uma vantagem de 22 a 16. No segundo período, Siewert brilhou ao marcar oito dos seus 21 pontos totais, garantindo uma liderança confortável de 46 a 30 ao fim do primeiro tempo.

Apesar de um terceiro quarto mais equilibrado, onde o Botafogo conseguiu reduzir marginalmente a diferença para 18 a 14 no período, a recuperação plena nunca se materializou. No quarto final, o Flamengo controlou tranquilamente a vantagem obtida, selando a vitória com um placar de 91 a 67.