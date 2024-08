Flamengo sufoca Palmeiras, vence com sobras e abre frente na Copa do Brasil

O Flamengo foi dominante, não deu espaços e venceu o Palmeiras por 2 a 0 na noite desta quarta-feira, no Maracanã. A partida foi válida pela ida das oitavas da Copa do Brasil e deu vantagem interessante ao rubro-negro.

O confronto de volta está marcado para a próxima quarta-feira, dia 7. O duelo acontece no Allianz Parque, às 20h (de Brasília).

O Palmeiras é a maior vítima de Pedro pelo Flamengo ao lado do Athletico. São sete gols marcados do atacante contra o rival paulista. O Fluminense vem em seguida, com seis. Bahia, nova Iguaçu, Vasco e Volta Redonda são os outros, com cinco. Luiz Araújo marcou o oitavo dele pelo Fla.

O time de Abel Ferreira deixou o campo com apenas duas finalizações. A primeira aos dois minutos do primeiro tempo e a segunda na reta final. Essa chegada também não levou enorme perigo. O ataque não conseguiu construir.

Os dois times têm sequências pesadas pela frente. O Flamengo encara o São Paulo fora de casa no sábado, às 21h30 (de Brasília), enquanto o Palmeiras viaja para enfrentar o Internacional no domingo, às 17h (de Brasília).

Gabigol roubou a cena ao cumprimentar a diretoria do Palmeiras. Ele terminou dando um beijo em Leila Pereira, presidente do clube. O atacante segue sendo alvo do alviverde para 2025. Ele já tinha conversado com a mandatária palmeirense em campo na última vez que os paulistas estiveram no Maracanã. O camisa 99 entrou no segundo tempo sob muitos aplausos dos rubro-negros.

A torcida do Flamengo fez bonita festa no começo do jogo. Com o Maracanã praticamente lotado, a equipe teve fogos, fumaça e mosaico 3D. Os palmeirenses também foram em bom número ao Rio de Janeiro e cantaram alto no setor visitante.

O clima no estádio era de final. Tanto pelo clima de rivalidade em campo quanto pelo duelo de cantos entre as torcidas.

O JOGO

O Flamengo começou o jogo em bom ritmo e pressionou. O Palmeiras tentava fazer o tempo passar e desde o início era vaiado sempre que demorava um pouco mais com a bola no pé. A paciência com o árbitro também acabou logo. O técnico Tite ainda perdeu Everton Cebolinha aos 23 do primeiro tempo. Ele sentiu dores no músculo posterior da coxa direita e precisou sair. Luiz Araújo entrou. Depois dessa mudança, o ritmo caiu um pouco e o time errou demais o último passe.

O Palmeiras soube segurar bem o momento de maior pressão do Flamengo. Cebolinha deu dores de cabeça a Giay, mas depois acabou saindo. Ofensivamente o time fez muito pouco e Rony não conseguiu ter sucesso em qualquer ação. As saídas em velocidade foram as chances mais promissoras. O jogo foi nervoso e teve clima quente, com reclamações contra a arbitragem dos dois lados.

O Flamengo voltou em ritmo forte no segundo tempo e sufocou o Palmeiras. A pressão teve resultado com gol de Pedro aos 11 minutos. Com boa apresentação e domínio, faltava acertar o último passe. Quando abriu o placar, o rubro-negro tinha 17 finalizações contra uma do alviverde.

O Palmeiras tentou ensaiar uma reação após o gol, mas o Flamengo não deixou. Aos 27 minutos, em outra boa jogada, Luiz Araújo ampliou após mais um erro defensivo dos adversários. O time de Abel Ferreira conseguiu fazer um segundo tempo pior que o primeiro com lentidão e falta de criatividade. O Fla segurou o confronto e não deu espaços para o azar.

LANCES IMPORTANTES

Já começou. No primeiro minuto de jogo, Ayrton Lucas serviu Everton Cebolinha dentro da área, atacante limpou Gómez e chutou na rede pelo lado de fora.

Tentou. Aos dois, o Palmeiras fez boa jogada com Felipe Anderson e Rony. A bola chegou em Aníbal Moreno, que chutou por cima.

Devolveu. No lance seguinte, Pedro carregou e tocou em Gerson, que devolveu para o camisa 9 parar na defesa.

Pressão. Aos 14, Arrascaeta tentou o cruzamento e a bola ficou no meio da área. Fabrício Bruno e Pedro dividiram com os zagueiros e De la Cruz chutou forte, mas desviou no caminho.

De calcanhar. Aos 15, Cebolinha arriscou jogada na área, Vitor Reis antecipou e a bola sobrou para De la Cruz cruzar. Pedro entrou na frente de Gerson e arriscou de calcanhar para a defesa do goleiro.

Não deu nada. Aos 32, Raphael Veiga acabou levando o amarelo por dura entrada no tornozelo de Pulgar. O Flamengo pediu muito a expulsão, mas o árbitro nem foi chamado ao VAR para olhar.

Arriscou. Aos 38, Pulgar deu passe vertical e encontrou Luiz Araújo. O atacante tentou o chute, mas errou o alvo.

Chegou perto. Aos seis minutos do segundo tempo, Fla saiu em velocidade, Luiz Araújo serviu Pedro e o atacante deixou a bola passar. Arrascaeta chutou no cantinho, mas Weverton salvou para defender.

1×0. Aos 11, Léo Pereira interceptou a saída de bola do Palmeiras e deixou para Pulgar. O chileno deu belo passe para Gerson, que serviu Luiz Araújo. O atacante cruzou rasteiro para Pedro, livre, completar.

2×0. Aos 27, Gómez errou feio e deu presente para Pedro. O atacante conduziu, deu para De la Cruz e a bola chegou a Luiz Araújo, que completou de canhota.

Salvou. Aos 32, Luiz Araújo apertou a marcação, roubou a bola de Giay, driblou Gustavo Gómez e chutou. Weverton salva o Palmeiras.

Ficha técnica

Flamengo x Palmeiras

FLAMENGO

Matheus Cunha; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar (Léo Ortiz), De la Cruz (Allan), Arrascaeta e Gerson (Wesley); Cebolinha (Luiz Araújo) e Pedro (Gabigol). Técnico: Tite.

PALMEIRAS

Weverton; Giay (Mayke), Gustavo Gómez, Vitor Reis e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Zé Rafael (Gabriel Menino) e Richard Ríos (Lázaro); Veiga (Dudu), Felipe Anderson e Rony (Flaco López). Técnico: Abel Ferreira.

Estádio: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Público: 64.706

Renda: R$ 3.832.882,50

Juiz: Braulio da Silva Machado

Assistentes: Bruno Raphael Pires e Bruno Boschilia

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira

Cartões amarelos: Pulgar (FLA) ; Lázaro, Vitor Reis, Raphael Veiga e Gustavo Gómez (PAL)

Gols: Pedro, aos 11 minutos do 2º tempo, e Luiz Araújo, aos 27 minutos do 2º tempo (FLA)