Flamengo retoma liderança da Taça Guanabara com vitória sobre o Botafogo

Na noite de quarta-feira, 12 de fevereiro, o Flamengo conquistou uma importante vitória por 1 a 0 contra o Botafogo, em um duelo adiado da sétima rodada da Taça Guanabara, disputado no Maracanã. Com o triunfo, a equipe rubro-negra assume a liderança do Campeonato Carioca, somando 17 pontos e superando o Volta Redonda no saldo de gols.

O único gol da partida foi marcado por Léo Ortiz no segundo tempo, após uma jogada ensaiada que evidenciou a superioridade técnica do Flamengo durante boa parte do confronto. A equipe, apoiada por 33.465 torcedores, começou dominando a partida e teve uma chance clara logo nos primeiros minutos, quando Luiz Araújo deixou Juninho em posição privilegiada. O atacante, porém, parou na ótima defesa do goleiro John.

Com 65% de posse de bola ao longo do primeiro tempo, o Flamengo encontrou dificuldades em furar a defesa do Botafogo, que se posicionou de forma compacta. O técnico Carlos Leiria fez algumas alterações na equipe alvinegra para tentar mudar o panorama do jogo. Contudo, foi apenas aos oito minutos do segundo tempo que o Flamengo conseguiu abrir o placar. Após falta sofrida por De La Cruz na intermediária, Arrascaeta levantou a bola na área e Léo Ortiz apareceu para cabecear e balançar as redes.

Apesar do gol sofrido, o Botafogo respondeu bem e passou a pressionar em busca do empate. Uma das principais oportunidades veio após um cruzamento de Cuiabano para Igor Jesus, que cabeceou com perigo. No entanto, Varela se destacou ao salvar em cima da linha. A pressão continuou e Lobato quase igualou o marcador em um chute que exigiu outra intervenção notável do goleiro Matheus Cunha.

Com essa vitória, o Flamengo mantém-se firme na liderança da competição enquanto o Botafogo permanece fora da zona de classificação para as semifinais, ocupando atualmente a sexta posição com 12 pontos.

Escalações:

Flamengo: Matheus Cunha; Wesley, Danilo, Léo Ortiz e Varela; Allan (Evertton Araújo, 32’/2ºT), De La Cruz (Pulgar, 15’/2ºT) e Arrascaeta (Michael, 32’/2ºT); Luiz Araújo, Cebolinha (Gerson, 15’/2ºT) e Juninho (Bruno Henrique, 11’/1ºT). Técnico: Filipe Luís.

Botafogo: John; Vitinho (Ponte, 25’/2T), Danilo Barbosa, Barboza e Alex Telles (Cuiabano, 25’/2ºT); Gregore (Patrick de Paula, 28’/2ºT) e Marlon Freitas; Allan (Newton, 28’/2ºT), Savarino, Matheus Martins (Lobato, 25’/2ºT) e Igor Jesus. Técnico: Carlos Leiria.

Assistentes: Thiago Rosa de Oliveira Esposito e Hugo Filemon Soares Pinto

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho

Cartões amarelos: De La Cruz, Luiz Araújo, Pulgar e Bruno Henrique (FLA); Gregore, Barboza e Marlon Freitas (BOT).