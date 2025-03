Flamengo resolve pendências e renova contrato de Pulgar até 2027

O Clube de Regatas do Flamengo oficializou, nesta sexta-feira (14), a extensão do contrato do volante Erick Pulgar, que agora se compromete com a equipe até o final de 2027. Anteriormente, o vínculo do jogador se encerraria em dezembro de 2025.

A renovação do contrato foi fruto de longas negociações que começaram no ano passado e foram retomadas em 2025, sob a nova gestão da diretoria rubro-negra. Durante as conversas, houve divergências em relação ao valor da cláusula de rescisão do atleta, mas a questão foi resolvida na última reunião, realizada na manhã desta sexta-feira no Ninho do Urubu.

Conforme informações divulgadas pelo portal ge, a multa rescisória para futuros clubes interessados no jogador foi fixada em 6 milhões de dólares, o que equivale a aproximadamente R$ 34,8 milhões, e entrará em vigor a partir de meados de 2026.

O anúncio da renovação foi feito pelo diretor de futebol José Boto, antes da coletiva de imprensa do zagueiro Léo Pereira. Emocionado, Pulgar comentou sobre a sua satisfação com a nova fase que se inicia: “Queria expressar a minha felicidade. Era o que eu e minha família queríamos. Agradeço ao Boto, à diretoria e ao Filipe, que já quando éramos companheiros, me aconselhava todos os dias. Tê-lo como treinador é algo muito especial. Então agradeço a todos e à nossa torcida pelo apoio todos os dias”.