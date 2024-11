Flamengo repudia violência em final da Copa do Brasil e exige punições

Em uma manifestação oficial divulgada na noite desta segunda-feira, o Clube de Regatas do Flamengo expressou seu profundo descontentamento e condenação aos incidentes violentos que ocorreram durante a final da Copa do Brasil contra o Atlético-MG, realizada no último domingo na Arena MRV. O confronto, que consagrou o Flamengo campeão com um triunfo por 1 a 0, foi marcado por tumultos e agressões.

O Flamengo solicitou medidas rigorosas contra “todos os responsáveis pelos atos de vandalismo e agressão que comprometeram a integridade de uma das mais prestigiosas competições do futebol nacional”.

A partida ficou marcada por tumultos significativos, tanto dentro quanto fora do estádio. Antes do início do jogo, torcedores de ambos os clubes conseguiram entrar no local sem apresentar ingressos válidos. Após o gol decisivo marcado por Gonzalo Plata, torcedores do Atlético-MG lançaram objetos e artefatos explosivos em direção ao campo, ferindo um fotógrafo que teve três dedos fraturados.

Em comunicado oficial, o Flamengo ressaltou que “o cenário de hostilidade não é uma novidade em jogos realizados em Belo Horizonte contra o Atlético Mineiro”. A nota prossegue afirmando que a rivalidade esportiva ultrapassou limites aceitáveis e pede ações urgentes das autoridades competentes.

O clube carioca apontou falhas graves na organização e segurança do evento, enfatizando que “a fiscalização permitiu a entrada de bombas e outros artefatos perigosos”, resultando em ferimentos.

Entre os problemas destacados estão:

1. Confusão generalizada na entrada dos torcedores do Flamengo, exacerbada pela ação truculenta da polícia.

2. Interrupção precoce das vendas de bebidas nos bares destinados à torcida visitante.

3. Falta de segurança adequada nos camarotes reservados aos dirigentes e comissão técnica do Flamengo.

4. Lançamento de bombas no campo, ferindo jornalistas presentes.

5. Constantes arremessos de objetos contra jogadores do Flamengo.

6. Tentativas de invasão de campo por torcedores do Atlético-MG com intenção de agredir fisicamente os adversários.

7. Uso antidesportivo do sistema de som da arena para tocar o hino do Atlético-MG durante a cerimônia de premiação.

8. Registros de atos racistas e misóginos dirigidos à torcida e profissionais femininas do Flamengo.

9. Relatos de emboscadas contra ônibus da torcida flamenguista.

Diante desses relatos, o Flamengo cobra da Justiça Desportiva e da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) respostas firmes para que se responsabilizem aqueles que mancharam a imagem do torneio.

O clube reafirma seu compromisso com a integridade esportiva e espera que as medidas cabíveis sejam tomadas para evitar a repetição de tais incidentes em eventos futuros.