Flamengo prepara estreia de Alex Sandro no clássico contra o Vasco

A comissão técnica do Flamengo já definiu que vai usar Alex Sandro no jogo de domingo (15), contra o Vasco, pelo Brasileirão. Será a estreia do lateral-esquerdo de 33 anos, recém-contratado pelo Fla.

O QUE ACONTECEU

A ocasião se tornou perfeita até por necessidade: Ayrton Lucas está suspenso por conta do terceiro amarelo que levou diante do Corinthians.

O jogo mais recente do lateral foi em 25 de maio, na última rodada do Campeonato Italiano, quando se despediu da Juventus.

“Alex Sandro está treinando. Está em condições de jogar. Pelo caminho, deve ser o ele (o titular)”, disse Cleber Xavier, um dos auxiliares do Flamengo.

PÉ QUENTE CONTRA O BAHIA

O jogador esteve no Maracanã, assim como outros reforços do Flamengo, vendo a vitória sobre o Bahia, pelas quartas de final da Copa do Brasil.

“Desde quando encerrei na Juventus, posso dizer que nunca fiquei parado. Conversando com preparadores físicos, toda comissão, quero poder gradualmente melhorar cada vez mais condição física e técnica”, disse Alex Sandro, na apresentação.

Ayrton Lucas deixou o jogo contra o Bahia com cãibras, deixando claro o desgaste que vem sofrendo ao longo da temporada.

Mas como não tinha Alex Sandro à disposição, Tite optou por usar Varela, do lado invertido. O uruguaio não comprometeu e manteve a estabilidade do time.

CONTRATAÇÃO POR NECESSIDADE

A chegada de Alex Sandro é crucial para fazer um rodízio com alguém da posição. Tite chegou a usar Léo Pereira como lateral-esquerdo, diante da ausência a longo prazo de Viña. O uruguaio rompeu o ligamento do joelho e só volta em 2025.

Domingo, Flamengo e Vasco vão se enfrentar no Maracanã, às 18h30 (de Brasília).