Flamengo oficializa saída de Mário Jorge, que vai para a Arábia Saudita

O Flamengo anunciou, nesta terça-feira (11), a saída de Mário Jorge, treinador do time sub-20. Ele chegou a ser interino no profissional algumas vezes e agora vai para a Arábia Saudita.

O Flamengo planeja anunciar o substituto até quinta-feira (12). O contratado será alguém de fora do clube. Havia uma expectativa externa de que Filipe Luís fosse “promovido” do sub-17. O rubro-negro já sabia da decisão do treinador em sair há alguns dias.

O último troféu de Mário foi a Libertadores sub-20. Esse é também o mais importante, conquistado em março.

Mário Jorge ficou oito anos no Flamengo. Ele fez parte do surgimento de vários jovens promissores que passaram pelo time profissional. O último foi Lorran.

No profissional, Mário Jorge dirigiu o Flamengo interinamente em oito oportunidades. Foram três vitórias, quatro empates e uma derrota.

NOTA DO FLAMENGO

“O Clube de Regatas do Flamengo agradece e deseja todo sucesso ao técnico Mario Jorge pelos 8 anos de serviços prestados ao futebol do clube.

Durante sua passagem pelo Ninho do Urubu, Mario participou da formação de atletas vencedores, e ajudou a lapidar gerações de grandes talentos do Sub-13 ao Sub-20, até chegar no profissional.

Na atual gestão, o técnico esteve envolvido também nas principais conquistas do futebol de base: Dubai International Championship Sub-16 (referente ao Mundial da categoria em 2019), Copa do Brasil Sub-17, Brasileirão Sub-17, Supercopa Sub-17 (as três em 2021); Brasileirão Sub-20 (2023); e Libertadores Sub-20 em março deste ano.”