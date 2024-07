Flamengo mira tendência europeia e busca jovens na África

O Flamengo saiu de nove para 30 mil jogadores analisados por ano para as categorias de base desde 2019. Essa iniciativa teve o aumento do grupo de scouts no Brasil, na América do Sul e na África.

OLHAR ATENTO

O Flamengo foi buscar Ogundana Shola na Nigéria. Ele chegou ao clube no ano passado e foi captado em uma das idas de scouts do rubro-negro ao país.

O clube tem três africanos no elenco, mas só Shola saiu dessa iniciativa. Hassan Haruna, de 19 anos, é nigeriano e chegou ao clube por empréstimo junto ao XV de Piracicaba. Ele, inclusive, está sendo negociado com o Al Bataeh dos Emirados Árabes. Já o senegalês de 9 anos Papa Diop, também foi captado no Brasil e está no sub-10.

O Flamengo já foi ao continente africano cerca de oito vezes. Além de analisar atletas, o objetivo é entender como funciona o mercado e o futebol local para ampliar os investimentos. O observador Lucien Souza já passou por países como Nigéria, Senegal e Egito.

XODÓ VAI FICAR

Xodó da torcida do Flamengo, o nigeriano Ogundana Shola vai ficar no clube. Ele tinha contrato com o Rubro-Negro até o dia 31 de julho e vai assinar em definitivo por três anos.

O processo de permanência teve cautela e a diretoria avaliava o caso até tomar a decisão. As movimentações desse tipo envolvem as diretorias da base e do profissional.

O Flamengo vai pagar cerca de R$ 2,4 milhões. O Remo Stars, da Nigéria, é o time que detinha os direitos econômicos do jovem. O rubro-negro aguarda os documentos para exercer a intenção de compra de 70% do jovem.

Vitor Zanelli, vice-presidente de futebol de base do Flamengo, adotou cautela em entrevista ao UOL. O papo aconteceu há cerca de duas semanas. “Tem gente que nasce de sete meses, tem até os nove para nascer. A gente tem até o final de julho para poder exercer isso. Estamos conversando”, disse.

Shola é um dos destaques do time sub-20 do Fla. Ele chegou à Gávea em julho do ano passado. Filipe Luís, que assumiu a categoria, participou dessa avaliação do elenco.

Shola atuou em 16 partidas na atual temporada. O nigeriano foi titular em todos os jogos em que esteve em campo em 2024, e tem 1376 minutos em campo. Ele marcou quatro gols neste ano, sendo um deles na final da Libertadores sub-20, contra o Boca Juniors, da Argentina. Ele também tem quatro assistências até aqui.