Flamengo lidera como a maior torcida do Brasil, segundo Datafolha

O Flamengo continua a se destacar como a maior torcida do Brasil, de acordo com uma recente pesquisa realizada pelo Datafolha. O levantamento, que entrevistou 2.004 brasileiros maiores de 16 anos em 113 municípios entre os dias 5 e 7 de novembro, revela que 19% dos torcedores do país preferem o clube carioca. Esta estatística, embora ligeiramente inferior aos 21% registrados no ano anterior — o pico da série histórica iniciada em 1993 — ainda assegura ao Flamengo a liderança no cenário nacional.

Logo atrás na preferência nacional está o Corinthians, que conta com o apoio de 14% dos torcedores. O Palmeiras aparece na sequência, com 7%, seguido pelo São Paulo, com 6%. Grêmio e Vasco dividem a quinta posição, ambos com 4% da simpatia dos entrevistados.

Santos, Cruzeiro e Internacional conquistaram cada um 3% das menções, enquanto Botafogo, Atlético-MG, Fluminense e Bahia foram lembrados por 2% dos torcedores. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

A análise regional do Datafolha destaca a predominância do Flamengo nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país. No Norte e Centro-Oeste, o clube lidera com 29%, seguido pelo Corinthians com 11%. No Nordeste, a preferência pelo Flamengo chega a 25%, enquanto o Sport desponta como o time nordestino mais popular, com 5%.

No Sudeste, contudo, o Flamengo ocupa a segunda posição com 15%, atrás do Corinthians, que lidera com 20%. Já no Sul do país, o Flamengo é apenas o terceiro na lista de preferências dos torcedores, empatado com o Corinthians (9%), ficando atrás do Grêmio (23%) e Internacional (18%).

Esta recente pesquisa evidencia a força das grandes torcidas brasileiras e reflete as variações regionais na preferência dos torcedores. Com as margens ligeiramente oscilantes entre os anos, o estudo reafirma a relevância e paixão envolvidas no futebol nacional.