Flamengo intensifica negociações para contratar Jorginho do Arsenal

O Flamengo aguarda informações detalhadas sobre a possível contratação do volante Jorginho, atualmente vinculado ao Arsenal, por meio de um intermediário. As conversas devem ser intensificadas após a conclusão das quartas de final da Liga dos Campeões, onde o Arsenal enfrentará o Real Madrid nos dias 8 e 16 de abril.

Embora o vínculo entre Jorginho e o Flamengo ainda não esteja formalizado, a recente visita do jogador ao Rio de Janeiro trouxe novos ânimos à negociação. O desenrolar dos eventos deverá ocorrer apenas na segunda quinzena de abril.

As tratativas concretas envolvendo Jorginho estão programadas para acontecer após as partidas decisivas da Champions. Durante este período, a equipe do atleta também monitora o interesse de clubes europeus e árabes.

O Flamengo continua sendo a prioridade do volante, especialmente considerando que o interesse mútuo já existe há alguns meses. Para avançar nas negociações, o estafe de Jorginho elaborou uma proposta detalhada sobre seu plano de carreira nos próximos anos, com foco em aspectos financeiros. Um montante previamente acordado será apresentado a todos os clubes que manifestarem interesse.

A apresentação dos valores ao Flamengo ficará a cargo do empresário Dudu Baptista, da Brazil Football, que atua como intermediário na negociação com José Boto. O agente pessoal de Jorginho, João Santos, também está envolvido nas discussões. Uma nova reunião entre as partes deve acontecer em breve.

Os números que serão apresentados são considerados compatíveis com os padrões europeus, uma vez que o estafe acredita que Jorginho ainda possui mercado no continente. Há também uma expectativa de que os valores negociados sejam livres de impostos, um ponto já discutido anteriormente.

Historicamente, o Flamengo sinalizou um valor em torno de 10 milhões de euros isentos de impostos para um contrato de três anos, que representaria um custo total próximo a 13 milhões de euros para o clube carioca. Esse tempo de contrato é atraente para Jorginho, que encerraria sua vinculação aos 36 anos. As últimas informações indicam que o montante solicitado pelo jogador se aproxima da oferta feita pelo Flamengo, mas ainda é necessário encontrar um consenso.

Se as negociações progredirem favoravelmente, a intenção da equipe de Jorginho é garantir sua liberação junto ao Arsenal para que ele possa assinar contrato a partir de junho, permitindo sua participação no Mundial de Clubes.

A janela especial para transferências relacionadas ao torneio se abrirá em 2 de junho e encerrará em 10 do mesmo mês. O desejo do Flamengo é integrar Jorginho ao elenco o quanto antes, facilitando sua adaptação aos treinos antes da competição internacional.

Após seus dias no Brasil, Jorginho retornou ao Arsenal no último domingo para retomar os treinamentos nesta segunda-feira. Durante sua estadia no Rio, optou por não realizar reuniões ou visitas ao Ninho do Urubu para evitar complicações com seu clube atual.

No cenário competitivo, aos 33 anos, Jorginho busca firmar seu último grande contrato. Assim sendo, tanto a possibilidade de permanecer na Europa quanto propostas provenientes do futebol árabe podem impactar sua decisão em relação ao Flamengo.

Recentemente, a confirmação do croata Igor Tudor como novo treinador da Juventus foi vista como uma boa notícia pelo Flamengo. Antes disso, havia especulações sobre Roberto Mancini assumir a equipe italiana; Mancini sempre demonstrou admiração pelo futebol de Jorginho e foi um dos responsáveis por convocá-lo durante seu tempo à frente da seleção italiana.

Ainda assim, além das sondagens feitas por clubes franceses e árabes, Jorginho continua sendo alvo constante das equipes sauditas e catarianas. No entanto, esse mercado é considerado uma alternativa mais voltada para garantir um contrato financeiro robusto em detrimento das aspirações esportivas que uma transferência para o Brasil ou a permanência na Europa proporcionariam.