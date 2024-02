Flamengo goleia Boavista e se classifica para semifinais do Carioca

O Flamengo goleou o Boavista por 4 a 0, na noite desta terça-feira (20) no estádio do Maracanã, para confirmar a classificação para as semifinais do Campeonato Carioca. Com este triunfo, transmitido pela Rádio Nacional, o Rubro-Negro também assumiu a liderança da competição com 21 pontos, mesma pontuação do vice-líder Fluminense.

O destaque da equipe comandada pelo técnico Tite foi o uruguaio Arrascaeta, que marcou duas vezes na etapa final. O placar foi completado com gols de Luiz Araújo e de Pedro, que ainda desperdiçou uma cobrança de pênalti.

O próximo compromisso do Flamengo é o clássico contra o Fluminense, a partir das 16h (horário de Brasília) do próximo domingo (25) no estádio do Maracanã.

Empate na Pré-Libertadores

Pela 2ª fase da Pré-Libertadores, o Bragantino ficou no 0 a 0 com o Águilas Doradas (Colômbia) em jogo disputado no estádio Atanasio Girardot, na cidade de Medellín. As equipes voltam a medir forças a partir das 21h30 da próxima terça-feira (27) em Bragança Paulista.