Flamengo foca em recuperação e tenta estratégia para evitar lesões na data Fifa

O Flamengo terá um período importante na data Fifa para tentar recuperar ao máximo os jogadores lesionados. Gerson, Pedro e Erick Pulgar se apresentam nesta semana para as Eliminatórias.

O QUE ACONTECEU

Arrascaeta, Varela, De la Cruz e Viña estão sem condições de jogo. Todos eles estão lesionados e vão desfalcar o Uruguai durante a Data Fifa. O lateral direito foi o último a se machucar ao sentir novamente o quadril na derrota para o Corinthians. Os meio-campistas têm lesões na posterior da coxa e o lateral rompeu o ligamento do joelho.

Gonzalo Plata também ficou fora dos convocados. O equatoriano está afastado da seleção desde um ato de indisciplina antes da Copa América e segue fora.

O Flamengo aposta na própria experiência para ter os atletas convocados “inteiros” após o período. A comissão técnica repetiu o protocolo que já costumava seguir quando estava na seleção brasileira e enviou todas as informações sobre a situação física dos atletas. Desde os dados do GPS até situações médicas, além de conversar com o departamento médico da CBF.

Pedro e Gerson demandam atenção. O atacante voltou neste domingo da lesão na posterior da coxa. Ele não jogou os 90 minutos. O Flamengo enviou todos os exames dele à CBF. Já o volante chegou a 35 jogos consecutivos. Nas últimas 13 partidas, ele passou de 14 jogos e meio em campo por conta dos longos acréscimos.

Quando estávamos lá recebíamos dos clubes e o Flamengo já enviou à comissão técnica os dados dos dois atletas. Principalmente nesse período congestionado. As métricas do GPS, se tem alguma reclamação. No caso do Pedro, o Tannure (chefe do DM do Flamengo) conversou com o Rodrigo Lasmar (DM da seleção), ele recebeu os exames. Todos os dados que tem dentro do Flamengo foram comunicados à CBF. Temos certeza que eles vão estar muito bem resguardados Fábio Mahseredjian, preparador físico

Após a Copa América, o Flamengo precisou cuidar dos convocados. Erick Pulgar, por exemplo, começou no banco na primeira partida após o Chile ser eliminado. Arrascaeta, Varela e De la Cruz, que foram até a final, tiveram alguns dias de folga antes do retorno porque o Fla teve um duelo adiado. No primeiro jogo, os meio-campistas foram titulares. Na ocasião, Viña também estava na seleção, mas ele está fora da temporada agora.

A prioridade número um do clube será recuperar os jogadores. O Flamengo espera ter Gabigol e Arrascaeta de volta para a Copa do Brasil. As situações de Varela e Léo Pereira ainda serão analisadas. De la Cruz e Michael ainda ficam fora. Viña e Cebolinha estão cortados da temporada.

David Luiz e Wesley também sentiram. Os dois deixaram a Neo Química Arena mancando e o lateral reclamou que “os caras são malucos” ao analisar as faltas feitas pelo Corinthians. Ele sofreu dura entrada na reta final da partida, que resultou na expulsão de Yuri Alberto.

O time ganhou uma folga longa. O Flamengo se reapresenta somente na quinta-feira para iniciar a preparação visando o duelo contra o Bahia, pela Copa do Brasil, no dia 12 (quinta).