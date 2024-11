Flamengo faz homenagens a Adílio com nome na camisa de Gerson e patch

O Flamengo faz mais homenagens ao ídolo Adílio na partida desta quarta-feira (7), diante do Palmeiras, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O time tem um patch na camisa e Gerson levará o nome do ex-camisa 8.

Adílio morreu na última segunda-feira, vítima de um câncer no pâncreas. Ele foi velado na terça na sede da Gávea com as taças do Mundial e da Libertadores, além do busto inaugurado em homenagem a ele.

O Flamengo divulgou as imagens da homenagem. O clube entra em campo às 20h (de Brasília), pelo confronto de volta das oitavas.

Gerson herdou a camisa 8. Ele fez história com esse número em 2019 e retomou quando Thiago Maia deixou o clube no início deste ano. Adílio elogiou o volante e se disse feliz por ele ser o dono atual em entrevista à FlaTV em abril.

O patch terá o rosto e o sorriso de Adílio. Todos os jogadores iriam carregar isso no peito.