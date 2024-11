Flamengo fatura quase R$ 100 milhões com título da Copa do Brasil

O Flamengo, tradicional clube do Rio de Janeiro, sagrou-se campeão do torneio mata-mata da Copa do Brasil ao derrotar o Atlético-MG no último domingo. A vitória não apenas garantiu o troféu à equipe rubro-negra, mas também trouxe significativos ganhos financeiros para os cofres do clube.

Com o título, o Flamengo assegurou uma expressiva premiação de R$ 93,1 milhões, resultado de sua campanha vitoriosa na competição nacional. Esta quantia representa um acréscimo significativo nas receitas do clube para a temporada.

Premiações

Durante a jornada até a final, o Flamengo enfrentou e superou diversos adversários. Nas oitavas de final, ao vencer o Palmeiras, o clube carioca garantiu R$ 3,4 milhões. Em seguida, nas quartas de final contra o Bahia, mais R$ 4,5 milhões foram adicionados ao montante acumulado pela equipe.

A semifinal contra o Corinthians rendeu ao Flamengo um prêmio adicional de R$ 9,45 milhões, consolidando ainda mais sua posição financeira nesta edição da Copa do Brasil.

Com a soma total das premiações já obtidas nesta temporada de 2024, o clube da Gávea ultrapassou a marca dos R$ 131 milhões. Esse valor não só superou as expectativas traçadas pela diretoria no orçamento anual, que previa arrecadações de R$ 118,3 milhões, como também reforçou a estabilidade financeira do Flamengo para os próximos desafios esportivos.