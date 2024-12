Flamengo esgota ingressos no Maracanã para despedida de Gabigol

A torcida do Flamengo esgotou todos os ingressos destinados aos seus adeptos para a partida contra o Vitória, marcada para o próximo domingo, às 16h (horário de Brasília), no icônico Estádio do Maracanã. Ao todo, foram comercializadas 55.380 entradas, em um jogo que marca a despedida do atacante Gabigol. Os bilhetes para os visitantes serão disponibilizados apenas no dia do confronto, diretamente nas bilheterias do estádio. Com as gratuidades e cortesias previstas, a expectativa é de um público total em torno de 70 mil pessoas.

O Flamengo está preparando uma série de homenagens para marcar a despedida de Gabigol, considerado um dos principais ídolos da história recente do clube. Estão previstas diversas ações de marketing: copos comemorativos com a imagem do jogador serão vendidos, o ingresso contará com seu rosto estampado e três bandeiras retratando momentos emblemáticos da carreira do camisa 99 na equipe serão exibidas nas arquibancadas.

Gabigol deixa sua marca no clube com 160 gols em 307 partidas, tornando-se o sexto maior artilheiro da história rubro-negra. Durante sua trajetória, conquistou impressionantes 13 títulos, incluindo duas Libertadores, dois Campeonatos Brasileiros, duas Copas do Brasil, duas Supercopas do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e quatro campeonatos estaduais.

Em meio a esse cenário festivo, surgem questionamentos sobre a necessidade de um substituto à altura para Gabigol no elenco flamenguista. Enquanto isso, o diretor executivo do clube revelou que o planejamento para 2025 já está em curso e defendeu veementemente as homenagens ao jogador.