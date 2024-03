Flamengo enfrenta o Nova Iguaçu na final para confirmar favoritismo no Maracanã

Em busca do seu 38º título do Campeonato Carioca para voltar a erguer o troféu de campeão, o que não acontece desde 2021, o Flamengo enfrenta o Nova Iguaçu, sensação do Estadual. A primeira partida da final, que tem o clube rubro-negro como o grande favorito, será neste sábado, às 17h, no Maracanã, que deve estar lotado com cerca de 60 mil torcedores.

Diferentemente das semifinais, nenhum dos clubes vai atuar pelo empate no placar agregado. Na história, Nova Iguaçu e Flamengo mediram forças 13 vezes, com ampla vantagem do rubro-negro, que triunfou em dez. O time da Baixada Fluminense venceu dois. Ainda ocorreu um resultado idêntico.

O Flamengo chega embalado para a final. Sob o comando de Tite, o time encontrou o equilíbrio tático, deixando de tomar muitos gols sem perder a sua força ofensiva. Chegou invicto à decisão, com nove vitórias e quatro empates. Marcou 25 gols e sofreu apenas um. Foi campeão da Taça Guanabara, o primeiro turno do Estadual.

Na semifinal, o Fla teve como compromisso o clássico contra o Fluminense, atual bicampeão estadual. No primeiro jogo, foi amplamente superior, criou mais oportunidades e venceu por 2 a 0 Na volta, segurou o ímpeto do rival e, com desempenho regular, avançou com o empate sem gols.

Tite vai poder escalar a formação que utilizou nos principais jogos da temporada. Antes machucado, o volante Erick Pulgar volta aos titulares, que formarão dentro do esquema 4-3-3. O zagueiro Fabrício Bruno, titular nos dois amistosos da seleção brasileira na Europa, está de volta.

A baixa mais sentida será do maior ídolo da torcida: Gabriel Barbosa, o Gabigol. Por problemas envolvendo exame antidoping no ano passado, o atacante está fora da lista de relacionados. Ele está suspenso, preventivamente, por dois anos. O meio-campista Gerson, em recuperação de uma hidronefrose renal, também segue ausente, assim como o ala Wesley, com lesão muscular.

Ex-técnico da seleção nas duas Copas do Mundo, Tite parece tranquilo para buscar seu primeiro título do Estadual do Rio. “Os dois times fizeram por merecer essa final. O Nova Iguaçu fez grandes partidas e eliminou adversários complicados para chegar onde está, não podemos menosprezá-los. Precisamos ter os pés e tratar o jogo com a seriedade que ele merece. Vamos buscar anular nosso adversário e aproveitar para sair na frente no primeiro duelo”, avisa o técnico.

O Nova Iguaçu também fez uma grande campanha, tendo sofrido apenas uma derrota: 2 a 0 para o Fluminense. Venceu oito e empatou quatro vezes. Seu ataque marcou 20 gols e a defesa sofreu 14. O time da Baixada Fluminense protagonizou uma zebra nas semifinais, ao eliminar o Vasco. No primeiro duelo, seguraram o empate por 1 a 1. Já no segundo, com gol de Bill aos 29 minutos do segundo tempo, superou o cruzmaltino por 1 a 0 e passou de fase.

O meia Bill veste a camisa 10 e lidera o time, com quatro gols e quatro assistências. Outro destaque é o atacante Carlinhos, revelado pelo Corinthians. Com oito gols, é vice-artilheiro do Carioca, atrás somente de Pedro, do Flamengo, com nove.

O técnico Carlos Vitor não conta com baixas entre os seus 11 titulares. Sendo assim, o comandante mandará o mesmo time visto nos duelos diante do Vasco. O quarteto ofensivo formado por Bill, Xandinho, Yago Ferreira e Carlinhos está mais do que garantido em campo.

“Sabemos o que o Flamengo representa na América do Sul. Mas não podemos perder nossa identidade. O que nos trouxe até aqui foi o perfil de fazer um jogo diferente. Isso nos credenciou. O Flamengo vai pressionar, ser agressivo, mas se tem uma coisa para a qual estamos preparados é esse momento”, declarou Carlos Vitor.

Ficha Técnica — Nova Iguaçu x Flamengo

NOVA IGUAÇU – Fabrício Santana; Yan Silva, Gabriel Pinheiro, Sérgio Raphael e Maicon Esquerdinha; Igor Guilherme, Albert e Bill; Yago Ferreira, Xandinho e Carlinhos. Técnico: Carlos Vitor

FLAMENGO – Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, De la Cruz e Arrascaeta; Everton Cebolinha, Luiz Araújo e Pedro. Técnico: Tite.

ÁRBITRO – Alex Gomes Stefano.

HORÁRIO – 17 horas.

LOCAL – Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).