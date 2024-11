Flamengo encara Cuiabá na Arena Pantanal, buscando quebrar tabu e somar vitórias fora de casa

Nesta noite, o Flamengo enfrenta o Cuiabá em confronto marcado para as 19h, na Arena Pantanal. O clube carioca busca somar mais três pontos fora de casa para melhorar sua posição no campeonato, enquanto o time anfitrião luta para manter viva a esperança de escapar do rebaixamento iminente.

Para o embate, a equipe rubro-negra tem algumas incertezas no elenco. Jogadores que participaram de compromissos internacionais, como Gerson, Léo Ortiz, Varela e Plata, possivelmente serão poupados e devem retornar apenas na próxima rodada. Bruno Henrique ainda aguarda uma decisão judicial sobre um efeito suspensivo que definirá sua participação na partida de hoje; até então, ele está fora. Arrascaeta, De La Cruz, Luiz Araújo e Carlinhos continuam indisponíveis por motivos físicos, enquanto Gabigol permanece afastado por determinação da diretoria.

O Flamengo chega ao duelo com um histórico desfavorável na Arena Pantanal, apresentando um rendimento de apenas 22% em oito partidas disputadas nesse estádio. Contudo, diante da situação atual dos times na tabela — com o Cuiabá enfrentando 99% de probabilidade de rebaixamento e o Flamengo ocupando a quarta posição — há uma oportunidade concreta para os visitantes melhorarem esse retrospecto.

A provável escalação do Cuiabá conta com: Walter no gol; Alan Empereur (Matheus Alexandre), Marllon e Bruno Alves na defesa; Railan, Filipe Augusto, Fernando Sobral e Ramon no meio-campo; Derik Lacerda, Gustavo Sauer e Clayson no ataque. O time é comandado pelo técnico Bernardo Franco.

Já o Flamengo deve entrar em campo com: Rossi como goleiro; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alex Sandro formando a linha defensiva; Pulgar, Everton Araújo, Alcaraz e Matheus Gonçalves no meio; Lorran e Michael no setor ofensivo.

Este confronto promete emoções para ambas as torcidas em um cenário decisivo para as ambições dos dois clubes nesta temporada.