Flamengo elimina algoz do Palmeiras e avança nos pênaltis à semi da Copinha

O Flamengo reagiu, eliminou o algoz do Palmeiras e está na semifinal da Copinha, nesta sexta-feira (19). O Rubro-Negro venceu o Aster nos pênaltis por 4 a 3, após empate por 1 a 1 no Estádio José Liberatti, em Osasco, e segue vivo na busca pelo pentacampeonato. Já o estreante do torneio se despediu após uma primeira campanha marcante.

Iago, João Victor, Jean Carlos e Felipe Teresa converteram as quatro cobranças do Flamengo. Julio Cesar, Patrick e Emmanuel fizeram para o Aster, mas Dieguinho e Gabriel pararam em defesas do goleiro Lucas Furtado, que virou o herói da classificação.

No tempo regulamentar, Gabriel Martins inaugurou o placar para o Aster, e Weliton empatou para o Fla. Os gols saíram aos 20 minutos do primeiro tempo, e aos 3 do segundo, respectivamente.

Sensação do torneio, o Aster havia eliminado o Palmeiras, atual bicampeão, na terceira fase. A equipe da Região Metropolitana de São Paulo ficou muito perto de ser um dos quatro semifinalistas em sua primeira participação.

Já o Fla chegou à semi mesmo depois de ter sido desfalcado. O técnico Mário Jorge e 12 atletas do grupo voltaram ao Rio de Janeiro após a primeira fase do torneio para a disputa do Campeonato Carioca.

O adversário da próxima fase sairá de Cruzeiro x Coritiba, que começa às 21h. A data e o horário da partida ainda serão confirmados pela FPF (Federação Paulista de Futebol).

O JOGO

O Aster não deu espaço ao Flamengo, apostou no contra-ataque e saiu na frente no primeiro tempo. Compacto e pressionando a saída do adversário, o time de Itaquaquecetuba inaugurou o placar justamente após uma roubada de bola seguida por chutaço de fora da área.

O Rubro-Negro igualou logo na volta do intervalo, ganhou ânimo e cresceu. Os cariocas reagiram e passaram a encurralar o Aster, que demorou para voltar ao jogo. Os dois times voltaram a ter chances, mas a intensidade foi diminuindo na reta final e a vaga na semifinal ficou para a decisão por pênaltis.

GOLS

1×0: Aos 20′, Gabriel recebeu na entrada da área após triangulação do Aster, preparou para a canhota e mandou um chute cruzado, acertando o cantinho.

1×1: Aos 3′ do 2º tempo, Jean Carlos cobrou escanteio pela esquerda, Weliton venceu pelo alto e cabeceou firme para igualar.