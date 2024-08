Flamengo é campeão da Copa Intercontinental Sub-20

Com uma vitória de 2 a 1 sobre o Olympiacos (Grécia), o Flamengo conquistou o título da terceira edição da Copa Intercontinental Sub-20, no último sábado (24) no estádio do Maracanã. O Rubro-Negro se credenciou para disputar a competição após garantir o título da Copa Libertadores da categoria, com uma vitória sobre o Boca Juniors (Argentina).

CAMPEÃO MUNDIAL SUB-20! 🏆❤️🖤#GarotosDoNinho



📸 Marcelo Cortes e Gilvan de Souza / CRF pic.twitter.com/HknoneyvjR — Flamengo (@Flamengo) August 24, 2024

Apesar de o time comandado pelo ex-jogador Filipe Luís garantir a vitória final, foram os gregos que abriram o marcador, com Liatsikouras aos oito minutos do segundo tempo após bate-rebate dentro da área.

Porém, empurrado por mais de 31 mil pessoas, o Flamengo partiu com tudo para o ataque e conseguiu igualar o marcador aos 27 minutos, quando Caio Garcia aproveitou rebote dado pelo goleiro adversário após chute de Wallace Yan para completar para as redes. A partir daí o Rubro-Negro assumiu o controle do confronto e chegou ao gol do título já nos acréscimos, com Felipe Teresa.