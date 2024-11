Flamengo desperdiça chance e fica no zero contra Atlético-MG no Maracanã

Em um confronto marcado por um início moroso, as equipes de Flamengo e Atlético-MG demonstraram sinais de cansaço após a final do último domingo. O Flamengo adotou uma formação com três zagueiros — Fabrício Bruno, David Luiz e Alex Sandro —, optando por deixar Arrascaeta fora da criação. Por outro lado, o Atlético-MG apostou no ataque com Hulk e Deyverson.

A partida só viu seu primeiro momento mais ousado aos 15 minutos, quando Bruno Henrique arriscou um chute de longa distância. A partir daí, o Flamengo assumiu o controle do jogo. Pouco depois, Ayrton Lucas teve a oportunidade de finalizar, mas optou por um passe. Aos 19 minutos, foi a vez de Michael desperdiçar uma chance clara ao não acertar o gol.

O Atlético-MG pouco fez além de assistir à atuação dos cariocas, com exceção do goleiro Everson, que mais uma vez se destacou como na decisão anterior. Ele realizou defesas cruciais em finalizações de Bruno Henrique e Matheus Gonçalves.

A melhor oportunidade do Flamengo surgiu aos 35 minutos, quando Lyanco cometeu pênalti ao tropeçar em Wesley. David Luiz foi encarregado da cobrança, mas falhou ao permitir que Everson defendesse; Alcaraz ainda desperdiçou o rebote mandando a bola para fora.

Everson continuou a brilhar no gol atleticano com mais três defesas notáveis: duas em tentativas de Fabrício Bruno e uma em chute de Michael. O primeiro tempo se encerrou com 14 finalizações para o Flamengo contra apenas duas do Atlético-MG.

No segundo tempo, o cenário permaneceu inalterado. Aos cinco minutos, Matheus Gonçalves protagonizou um lance individual que culminou na bola acertando a trave. Logo depois, Wesley também ameaçou a meta defendida por Everson. Aos 16 minutos, David Luiz voltou a chutar para fora.

Após suportar tanta pressão, o Atlético-MG começou a equilibrar a posse de bola após os 15 minutos. Uma cabeçada de Fausto Vera exigiu boa defesa do argentino Rossi. Gustavo Scarpa e Fausto Vera ainda tentaram modificar o placar.

Nos momentos finais da partida, o Flamengo mostrou sinais de exaustão enquanto o Atlético-MG, sob liderança de Gustavo Scarpa, quase conquistou a vitória, mas parou na eficiente atuação do goleiro Rossi.