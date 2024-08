Flamengo descarta chegadas de Paquetá e Danilo e prevê ‘uma ou duas’ saídas

O Flamengo ainda pode ter novidades nos últimos dias de janela de transferências. Depois de três reforços anunciados e um já encaminhado (Gonzalo Plata), o rubro-negro prevê “uma ou duas saídas”.

Marcos Braz, vice de futebol, ficou na Europa para definir os últimos atos da janela. Plata já está no Rio para assinar com o clube. O Fla também descartou as chegadas de Lucas Paquetá e de Danilo.

“Inicialmente, a viagem foi só para contratações, mas abriram algumas portas e pode ser que ocorra uma transferência ou outra de saída ainda nessa janela. Nos dividimos para eu tocar o dia a dia e a chegada dos atletas. Se precisar de algo do jurídico, tem algumas negociações de saída que adiantaram bem. E é importante ter uma pessoa lá para acelerar isso se necessário. Podem sair um ou dois jogadores. Só não vou revelar nomes”, disse o diretor.

“Nada de Paquetá neste momento. Buscamos um entendimento como West Ham no início da janela, mas não se interessaram. Não foi possível. Não existiu contato com o Danilo. Temos dois laterais direitos que confiamos muito.”

O QUE MAIS ELE DISSE?

Alcaraz maior contratação da história? “Em moeda estrangeira o maior investimento foi o Arrascaeta. Falando em euro. Ele foi 18 milhões de euros por 75%. O Charly foi um valor abaixo disso em euro. É um atleta que acompanhamos há muito tempo. Já havíamos falado com ele em 2022, se não me engano, e por diversas vezes flertamos com a contratação dele.”

Denúncia da Conmebol a Tite: “Está nas mãos do jurídico. O que posso dizer publicamente é que ocorreram muitos problemas de saúde lá durante e após o jogo. O que aconteceu com o Tite foi sério, não algo que se fez para criar um fato, levar vantagem esportiva. Foi sério. Outros atletas também tiveram problemas. Não é normal um atleta do nível deles ter ânsia de vômito, passar mal, dor de cabeça. O elenco quase todo. Tem um relatório médico que será enviado para explicar o que ocorreu. O mal da altitude é conhecido. É um fato. O Flamengo só está expondo um fato. O Tite teve um problema cardíaco relacionado à altitude e outros atletas também.”

Lesões: “Essas duas lesões gravíssimas (Viña e Cebolinha, que só voltam em 2024) e as outras acontecem praticamente em todos os clubes que disputam as três competições. O calendário massacra mesmo, mentalmente, fisicamente, provoca uma série de lesões. E não é só o calendário: você vai para a Bolívia jogar a 4 mil metros de altitude, com longas viagens, sem dormir. Vai pro frio, desce, joga aqui, viaja de novo para Salvador em temperatura mais alta. Todos esses obstáculos prejudicam. Os atletas não são robôs.”

Acabou a janela? “Fico receoso de falar as coisas de forma definitiva. O Flamengo está atento às oportunidades. A maioria das janelas fecha por agora. Mas depois os jogadores que estavam livres ainda podem ser contratados até o momento que puder inscrever nas competições. A contratação do Gonzalo Plata está encaminhada. Mas às vezes acontece algo que não estava planejado, não estava definido ainda e parece que demos uma declaração que não estava correta. Se não me engano, tem Qatar, Turquia, Rússia e alguns outros mercados que continuam abertos depois do dia 02.”