Flamengo derrota Cruzeiro por 2 a 1

O Flamengo fez valer o fator casa para derrotar o Cruzeiro por 2 a 1, neste domingo (30) no estádio do Maracanã, para assumir a liderança isolada do Campeonato Brasileiro. A partida contou com transmissão ao vivo da Rádio Nacional.

Com os três pontos obtidos em sua casa, o Rubro-Negro da Gávea chegou aos 27 pontos, abrindo três de vantagem sobre o vice-líder Botafogo, que empatou em 1 a 1 com o Vasco no último sábado. Já a Raposa permanece com 20 pontos, agora na 7ª colocação da classificação.

O Flamengo abriu o placar logo aos 16 minutos do primeiro tempo, em jogada de contra-ataque rápido que começou em passe de Fabrício Bruno para Gerson, que avançou em velocidade até encontrar Pedro, que bateu cruzado para superar o goleiro Anderson.

O Cruzeiro ainda conseguiu igualar o marcador antes do intervalo com Matheus Pereira. Aos 37 minutos o camisa 10 da Raposa aproveitou sobra de bola para bater colocado da entrada da área. Porém o Rubro-Negro conseguiu garantir a vitória final aos 20 minutos do segundo tempo, com o zagueiro Fabrício Bruno de cabeça após Luiz Araújo levantar a bola na área em cobrança de falta.