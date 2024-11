Flamengo derrota Caxias do Sul no NBB

Em uma exibição impecável no NBB 2024/25, o Flamengo demonstrou superioridade ao vencer o Caxias do Sul por 84 a 55, em partida realizada no Ginásio do Tijuca Tênis Clube. A equipe carioca dominou tanto no ataque quanto na defesa, consolidando-se na segunda posição da tabela geral da competição com seis vitórias em sete jogos.

Um dos destaques do confronto foi o norte-americano Jordan Williams, que contribuiu significativamente com 17 pontos, além de quatro assistências e quatro rebotes. A performance coletiva do Flamengo foi um fator crucial para o resultado expressivo, destacando-se pela eficiência e controle do jogo.

Desde o início da partida, o Flamengo demonstrou sua intenção de controlar o ritmo. Com uma abertura inspirada de Alexey, que converteu uma bela cesta de três pontos, a equipe estabeleceu uma vantagem inicial de 22 a 14. O domínio se manteve durante todo o primeiro tempo, com o Caxias tentando reagir sem sucesso, mesmo após converter três cestas triplas.

Após o intervalo, sob a liderança do técnico Gustavo de Conti, o Flamengo continuou a ditar as regras do jogo. A defesa se mostrou sólida e o ataque ainda mais agressivo, ampliando a vantagem para 70 a 45. No último quarto, a equipe da Gávea focou em administrar o resultado, garantindo assim mais um triunfo expressivo na competição.

O próximo desafio do Flamengo será contra o São Paulo, na quinta-feira (7), às 20h, no Ginásio do Morumbi. Já o Caxias permanecerá no Rio de Janeiro para enfrentar o Vasco no mesmo dia e horário, no Ginásio de São Januário.

Além disso, outras notícias do mundo do basquete incluem o afastamento de Gregg Popovich, treinador dos San Antonio Spurs, por questões de saúde; uma invasão à residência de um jogador dos Bucks enquanto ele estava em quadra; e Luka Doncic conduzindo os Mavericks à vitória sobre o Magic com uma impressionante cesta quase do meio da quadra.