Flamengo confirma baixa de titulares contra o São Paulo; veja provável time

O Flamengo informou que o atacante Everton Cebolinha e o meio-campista Nico De La Cruz não estarão à disposição do técnico Tite para o jogo deste sábado (3), contra o São Paulo, às 21h30 (de Brasília) no Morumbis, pelo Brasileirão.

O clube divulgou nesta sexta-feira (2) que Cebolinha e De La Cruz estão fora da lista de relacionados para a partida. O atacante não viaja em razão de dor no músculo posterior da coxa direita, e o uruguaio relatou dores no joelho direito devido a um trauma direto.

Uma provável escalação do Flamengo contra o São Paulo tem: Rossi; Wesley, David Luiz, Léo Pereira e Viña; Allan, Léo Ortiz, Matheus Gonçalves; Bruno Henrique, Gabigol e Carlinhos.

O Rubro-negro lidera o Brasileirão com 40 pontos, a mesma pontuação do vice-líder Botafogo, mas com um jogo a menos. Na próxima quarta-feira (7), a equipe volta a enfrentar o Palmeiras, no Allianz Parque, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil —a vantagem rubro-negra é de 2 a 0.