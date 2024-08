Flamengo chega ao 6º desfalque contra o Bolívar

O Flamengo chegou ao seu sétimo desfalque para a decisiva partida de volta das oitavas de final da Copa Libertadores, contra o Bolívar, nesta quinta-feira (22), em La Paz (Bolívia). Após a confirmação da lesão do lateral direito Wesley por parte do clube, a reportagem apurou que o volante Allan também está fora por precaução médica.

O QUE ACONTECEU

Allan foi diagnosticado com tracos falcêmicos. É uma situação atípica onde o volante pode potencializar quadros de desidratação, hipertermia, acidose e alteração de oxigenação do sangue em atividades físicas em regiões de altitude. No caso do jogo contra o Bolívar, ele será realizado a mais de três mil metros acima do nível do mar, fato que já havia o feito ser poupado no duelo com os bolivianos na fase de grupos, por exemplo.

No caso de Wesley, a lesão é no músculo anterior da coxa direita. Não foi estipulado um prazo de retorno do lateral.

O Rubro-Negro já havia perdido Everton Cebolinha e Viña até o fim da temporada. Os dois passaram por cirurgias e não jogam mais em 2024.

Pedro e Gabigol estão com lesões musculares. O primeiro retornará em até duas semanas e o segundo somente no próximo mês.

Arrascaeta é outro com lesão muscular. O uruguaio sentiu a contusão logo no início do clássico com o Botafogo, onde o Flamengo foi goleado por 4 a 1. Ainda não há um prazo de retorno para o meia.

O Flamengo venceu o Bolívar por 2 a 0 no jogo de ida, no Maracanã. Por conta deste resultado, pode perder por até um gol de diferença que fica com a vaga nas quartas de final. Em caso de vitória do Bolívar por dois gols de diferença, a decisão irá para os pênaltis.

O atleta Wesley realizou exame de imagem nesta quarta-feira (21), que apontou lesão no músculo anterior da coxa direita. O lateral não foi relacionado para a partida contra o Bolívar e já iniciou tratamento. #CRF

ATALANTA DESISTE DE COMPRAR WESLEY

Wesley vive dias agitados no Flamengo. Sua venda para a Atalanta foi dada como certa por cerca de R$ 96 milhões de reais, mas o clube italiano acabou desistindo de sua contratação de última hora.

O Rubro-Negro alegou que aconteceram pequenas divergências em relação à data de viagem do jogador. Diretor-executivo do clube, Bruno Spindel disse que o Fla “não é uma várzea”.

Paralelamente, uma foto de Wesley numa boate vazou e gerou polêmica. O jogador confirmou que ela aconteceu após a goleada sofrida para o Botafogo, mas fazia parte de uma então despedida que o atleta fazia antes da ida para a Itália, algo que acabou não se concretizando.