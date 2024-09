Flamengo cai diante do Peñarol e está eliminado da Libertadores

O Flamengo completou nesta quinta-feira (26) o quarto jogo consecutivo sem vitória e, desta vez, o custo acabou mais caro. Ao empatar sem gols com o Peñarol-URU, em Montevidéu, o time carioca foi eliminado da Libertadores nas quartas de final.

O time comandado por Tite buscava, pelo menos, uma vitória pelo placar mínimo para forçar a disputa dos pênaltis. No Maracanã, os visitantes venceram por 1 a 0.

Embora tenha criado boas oportunidades, a equipe rubro-negra não conseguiu balançar a rede do rival e perdeu a chance de promover um clássico carioca carioca na semifinal do torneio –se tivesse avançado, o Flamengo enfrentaria o Botafogo na sequência da competição.

A equipe da estrela solitária, de volta à semifinal da Libertadores após 51 anos, avançou depois de superar o São Paulo, na quarta-feira (25), nos pênaltis.

Enquanto isso, o Flamengo vê aumentar a crise na Gávea. Antes do empate desta quinta, havia sido derrotado pelo Grêmio e empatado com o Vasco, no Campeonato Brasileiro, além da derrota no jogo de ida diante do Peñarol.

A equipe uruguaia volta à semifinal da Libertadores após 13 anos. A última vez foi em 2011, quando os uruguaios bateram o Vélez Sarsfield, mas perderam a final para o Santos.

Na outra chave, o Atlético Mineiro derrotou o Fluminense por 2 a 0, também nesta quarta-feira (25), em sua arena, em Belo Horizonte, e está de volta à semifinal após três anos. A última vez que a equipe mineira foi à penúltima fase da competição ocorreu em 2021, quando acabou eliminada pelo Palmeiras.

O Atlético vai encarar o River Plate na semifinal da competição continental. A equipe argentina superou o Colo-Colo nas quartas de final.