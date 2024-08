Flamengo bate o pé por Wesley, mas Atalanta quer liberação

O Flamengo está com a venda do lateral-direito Wesley encaminhada para a Atalanta, da Itália. Entretanto, um detalhe ainda separa o acordo entre as partes.

Wesley aguarda a resolução do problema para marcar a viagem à Itália. O Flamengo bate o pé para ter o lateral à disposição para encarar o Bolívar, em La Paz.

Esse é o único detalhe pendente no acordo. Valores entre os clubes e com o jogador já estão acertados. As conversas avançaram bem nas últimas semanas.

A transação tem um valor fixo de 16 milhões de euros (R$ 96 milhões). Os outros 4 milhões de euros são em bônus por metas estipuladas em contrato. Entre elas há número de jogos, títulos e classificações a competições europeias. A negociação pode chegar aos 20 milhões de euros (R$ 120,5 milhões).

O Fla tem 90% dos direitos econômicos do jovem de 20 anos. Os outros 10% pertencem a Wesley e seu estafe. A proposta foi considerada irrecusável. Em julho, o Flamengo recusou oferta de 12 milhões de euros (R$ 72 milhões) do Bornemouth, da Inglaterra.

Depois do “não”, o Fla renovou o contrato de Wesley até dezembro de 2028. Com isso, além de aumentar a multa, o clube também comprou mais 20% dos direitos econômicos do atleta, passando de 70% para 90%.

Outro que pode deixar o clube nos próximos dias é Fabrício Bruno. O zagueiro quer ir para o Rennes, da França, mas o Flamengo ainda não liberou.

A tendência é que o negócio seja resolvido ainda nesta semana. O Flamengo tenta jogar as definições de janela para depois da Libertadores para ter tempo de ter os atletas à disposição.

Os franceses ofereceram 12,5 milhões de euros (R$ 75,4 milhões) fixos mais 1,5 milhão de euros (R$ 9 milhões) em metas. O Fla, porém, recusou.

O clube aguarda uma segunda proposta para pensar. As conversas avançaram nos últimos dias.