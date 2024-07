Flamengo arrasta conversas por Claudinho e vê negócio virar outra novela

A diretoria do Flamengo não gosta de usar a palavra novela, mas as longas negociações viraram filme repetido a cada janela de transferências. Praticamente todos os alvos do Flamengo viram novelas.

Claudinho se acertou mais uma vez com o Flamengo. Entre jogador e clube, pelo menos pela segunda janela seguida, está tudo combinado. A diretoria insiste porque entende existir uma dificuldade de encontrar outro atleta da posição no mesmo nível.

O Flamengo acredita que o Zenit não quer se desfazer do meio-campista. O clube iniciou as conversas com uma proposta de cerca de 16 milhões de euros, pouco acima dos 15 milhões de euros oferecidos no ano passado. A infelicidade de Claudinho com a situação é um dos trunfos que o Flamengo acredita ter.

“Não escondemos que mantemos contato há muito tempo. Ele é objeto de desejo para nós. Estamos usando um pouco esse potencial dele ter vontade de voltar, mas toda transferência de jogador é em três partes. Entre Flamengo e Claudinho não há problemas, o problema é com o clube que não quer se desfazer. Foi estabelecendo exigências. Isso é de quem não quer vender”, afirmou Rodolfo Landim ao Charla Podcast

O clube ficou para trás com Marcos Antônio. Depois de se acertar com o jogador e passar mais de um mês em conversas, o Flamengo não se adequou à pedida da Lazio, ouviu que os italianos gostariam de fazer uma venda e viram o São Paulo fechar o negócio em praticamente 24 horas por empréstimo com opção de compra.

Nomes contratados recentemente foram assim. De la Cruz tinha vontade de jogar no Flamengo, mas precisou de alguns meses para que o clube pagasse a multa para tê-lo. Léo Ortiz e Matias Viña, idem.

Antes disso, nomes como Gerson, Allan, Rossi (que foi para a Arábia Saudita só para não ser liberado seis meses antes pelo Boca Juniors), Vidal, Everton Cebolinha e até a compra de Gabigol foram da mesma forma.

O Flamengo também encontrou um desejo em comum com Lucas Paquetá. No momento de negociar com o West Ham viu que não seria tão simples assim. Pelos altos valores, o negócio é mais complicado de acontecer.

Com os insucessos, a diretoria precisa mirar novas possibilidades. O clube já começa a se movimentar para definir e buscar os novos alvos.