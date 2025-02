Flamengo anuncia lesão de Michael e desfalque nas próximas semanas

O Clube de Regatas do Flamengo divulgou, nesta segunda-feira, que o atacante Michael está afastado dos gramados devido a uma lesão na musculatura posterior da coxa esquerda. O jogador, que já havia sentido dores durante a partida contra o Vasco, passou por exames médicos que confirmaram a gravidade da situação.

A ausência de Michael representa uma perda significativa para o técnico Filipe Luís, que já enfrenta desafios com a limitação de suas opções ofensivas. A equipe também não conta com Juninho, que está se recuperando de um edema muscular. Diante desse cenário, as alternativas disponíveis para o treinador incluem Plata, Luiz Araújo, Cebolinha e Bruno Henrique.

No setor defensivo, o Flamengo ainda aguarda a recuperação de Alex Sandro, que se encontra em tratamento devido a uma lesão semelhante na coxa esquerda.

Em sua trajetória pelo clube neste ano, Michael participou de cinco jogos, sendo quatro como titular. Ele foi responsável por contribuir com dois gols, um marcado e outro assistido, ajudando o Flamengo a conquistar quatro vitórias e um empate até agora.

Em nota oficial, o Flamengo detalhou: “O atleta Michael foi substituído no segundo tempo do clássico contra o Vasco e, após exames realizados nesta segunda-feira (17), foi diagnosticado com uma lesão muscular na região posterior da coxa esquerda.” Assim, o clube aguarda a evolução do quadro clínico do jogador para definir seu retorno aos treinos.