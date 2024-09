Flamengo anuncia a saída de Tite, e Filipe Luís assume interinamente

Tite não é mais técnico do Flamengo. O treinador não resistiu aos maus resultados recentes e deixa o comando do time carioca. Ele sai do clube quase um ano após ser anunciado. Filipe Luís assume interinamente.

Tite vinha sendo alvo de protestos dos rubro-negros. Ele já sofria pressão da torcida mesmo antes do duelo que culminou na queda da Libertadores para o Peñarol. A desclassificação tornou o clima insustentável e a vitória no fim para o Athletico não mudou o cenário.

A notícia foi dada pelo Flamengo por volta das 7h30. O treinador deixa o clube dois dias antes da semifinal da Copa do Brasil.

O técnico foi amplamente xingado pela torcida no dia anterior, no Maracanã. A diretoria já vinha cogitando a saída dele nos últimos dias.

O trabalho no Flamengo foi o primeiro após ele deixar o comando da seleção brasileira. Pelo clube, conquistou apenas o Campeonato Carioca, no início do ano de maneira invicta.

No Brasileiro o time patina. Está na quarta posição e com uma distância de nove pontos para o líder Botafogo. O Rubro-Negro, porém, a equipe ainda está viva, nas semifinais, onde enfrentará o Corinthians.

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que o técnico Tite e sua comissão técnica não comandam mais o elenco rubro-negro. A direção agradece aos profissionais e deseja sorte na continuidade de suas carreiras. Filipe Luís assume a equipe interinamente”.