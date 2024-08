Flamengo anuncia a contratação do ponta-direita Gonzalo Plata, do Al-Sadd

O Flamengo oficializou a contratação do ponta-direita Gonzalo Plata, do Al-Sadd.

As negociações avançaram bem nos últimos dias. Algumas mudanças dos árabes em termos do acordo fizeram as conversas demorarem um pouco mais do que o esperado.

O jogador desembarcou no Rio de Janeiro nesta sexta-feira. Ele foi ao Ninho do Urubu para assinar o contrato e já conhecer a estrutura do clube.

O Flamengo comprará um percentual no primeiro momento. Depois, o clube vai pagar progressivamente para aumentar os direitos a partir de metas já combinadas. O jogador agora é aguardado no Rio de Janeiro.

O Flamengo vai pagar 3,8 milhões de euros (R$ 23,7 milhões) por 50% dos direitos. O valor para comprar os 100% é de 8,3 milhões de euros (R$ 52,1 milhões). O clube catari ficaria com 30% do lucro de uma venda futura.

Plata estava sem atuar até a conclusão da negociação. Entre ele e o Flamengo já estava tudo acertado, mas os árabes fizeram jogo duro.

O equatoriano de 23 anos jogou pouco no futebol sul-americano. Ele começou a carreira pelo Independiente del Valle e foi vendido ao Sporting, de Portugal. Depois de três temporadas entre base e time B, transferiu-se para o Valladolid, da Espanha. Na última temporada chegou ao Al-Sadd, onde fez 12 gols e deu oito assistências em 33 jogos.

Gonzalo Plata tem um histórico na seleção do Equador e uma polêmica. Ele vem sendo convocado desde 2019 e até jogou a Copa do Mundo em 2022. Em março, Plata foi flagrado em uma boate em Nova York antes de um amistoso ao lado de Arboleda, do São Paulo. Por esse motivo, eles ficaram fora da Copa América em 2024.

Plata é o quarto reforço desta janela de transferências. Além dele, o clube já anunciou Michael, Charly Alcaraz e Alex Sandro.