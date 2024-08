Flamengo anuncia a contratação do atacante Michael

O Flamengo anunciou a contratação de Michael, que estava no Al Hilal, da Arábia Saudita. O atacante retorna ao time após passagem entre 2020 e 2021.

Michael, de 28 anos, assinou contrato até 31 de dezembro de 2028. Ele rescindiu o vínculo com o clube saudita, que iria até 2025.

O setor não era prioridade do Flamengo nesta janela, mas a diretoria recalculou a rota. O cenário mudou, principalmente, após a lesão de Cebolinha, que teve ruptura do tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo e deve voltar a atuar apenas em 2025.

No Flamengo, Michael foi multicampeão. O atacante integrou as vitoriosas campanhas no Brasileiro de 2020, Carioca de 2020 e 2021, Supercopa do Brasil de 2020 e 2021 e Recopa Sul-Americana de 2020.

O atacante chegou ao Al-Hilal em 2022 e, desde então, disputou 110 jogos. Ele marcou 22 gols e foi autor de 22 assistências. Foram seis títulos: dois títulos da Liga Saudita, duas Supertaças da Arábia Saudita e duas Copas do Rei Saudita.