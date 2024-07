Flag Football ganha espaço nas escolas brasileiras

No cenário crescente do esporte escolar, o flag football ganha destaque com o Programa NFL FLAG 2024.

A primeira edição aconteceu ano passado, com a participação de 12 times das regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste do Brasil. Na ocasião, o Sorocaba Braves conquistou o título da competição e as crianças da equipe do interior paulista ganharam a oportunidade de participar do Pro Bowl, realizado em janeiro deste ano em Orlando (EUA).

Grasiela Gonzaga/CBFA

Este ano, o programa será ainda maior. Foram enviados 47 kits, compostos por 10 bolas e 20 conjuntos de flags, para escolas das cinco regiões do país, abrangendo 19 estados e 24 cidades de todo o território nacional, envolvendo mais de 3.800 novas crianças praticando a modalidade.

Serão realizados oito torneios regionais, nas categorias Sub12 e Sub14, para definir os projetos e escolas que se classificam para o grande torneio nacional, que será disputado em São Paulo, em setembro deste ano.

Confira a lista das escolas, projetos e equipes participantes da edição 2024:

Região Norte

CIME Lucia Almeida (Manaus/AM)

Escola Municipal Sociólogo Herbert José de Souza (Manaus/AM)

CETI Dariana Zuleica Lopes (Manaus/AM)

Centro Educacional Recanto da Criança Interativo (Manaus/AM)

Escola Municipal São Sebastião (Manaus/AM)



Região Nordeste

Escola Noel Hugnen (Fortaleza/CE)

EMTI Prof José Júlio da Ponte (Fortaleza/CE)

Escola Municipal Professor Ulisses de Góis (Natal/RN)

Land School (Salvador/BA)

Escola Pedacinho do Céu (Salvador/BA)

Escola Menino Jesus (Paulista/PE)

Centro de Educação Integrada Mais (Parnamirim/RN)

Escola Municipal Zarria Gabriel (Aracajú/SE)

Região Centro-Oeste

EC 8 do Cruzeiro (Brasília/DF)

CEF 2 da Estrutural (Brasília/DF)

CEM Urso Branco (Brasília/DF)

Escola Municipal São Domingos (Sorriso/MT)

Escola Municipal Arlete Cappellari (Sorriso/MT)

Escola Municipal José domingos Fraga (Sorriso/MT)

Escola Municipal Papa João Paulo (Sorriso/MT)

Projeto Social Hornets – Polo Rota do Sol (Sorriso/MT)

Projeto Social Hornets – Polo São Domingos (Sorriso/MT)

Projeto Social Hornets – Polo São José (Sorriso/MT)

Projeto Social Hornets – Polo Nova Aliança (Sorriso/MT)



Região Sudeste

Escola Estadual Padre Lopes (Belo Horizonte/MG)

IENT Novos tempos (Belo Horizonte/MG)

Escola Municipal Eurípedes Prazeres (São Lourenço/MG)

Escola Municipal Ida Mascarenhas Lage (São Lourenço/MG)

CEU Paraisópolis (São Paulo/SP)

Colégio UNASP (São Paulo/SP)

Escola Municipal Franco Montoro (Praia Grande/SP)

Escola Estadual Professor Alceu Gomes da Silva (Itapetininga/SP)

Anglo Alante (São José dos Campos/SP)

Colégio Ser (Taboão da Serra/SP)

Escola Britânica (Rio de Janeiro/RJ)

Escola Americana da Barra (Rio de Janeiro/RJ)

Rio international School (Rio de Janeiro/RJ)

Colégio Eleva (Rio de Janeiro/RJ)

Escola Municipal Roma (Rio de Janeiro/RJ)

Fundação Osório (Rio de Janeiro/RJ)



Região Sul

EEB Professor Giovani Trentini (Timbó/SC)

Eeb Professor Juvenal Cardoso Zanella (Timbó/SC)

Escola Municipal Prefeito Omar Sabbag (Curitiba/PR)

Escola Municipal Coronel Durival de Britto e Silva (Curitiba/PR)

Escola Municipal Professor Herley Mehl (Curitiba/PR)

Colégio Cenecista Pedro Antônio Fayal (Itajaí/SC)

Colégio Positivo (Londrina/PR)

Equipes, federações e associações que já atuam com projetos de flag football no país, também estão no Programa NFL Flag. Elas atuam como mentoras e apadrinham cada projeto, sendo responsáveis pelo desenvolvimento da modalidade e acompanhamento da evolução de novos atletas e treinadores.

Confira a lista de equipes e federações que apadrinham as escolas e projetos:

America Locomotiva (Belo Horizonte/MG)

Cruzeiro (Belo Horizonte/MG)

São Lourenço Falcons (São Lourenço/MG)

Caniballs (São Paulo/SP)

Corinthians Steamrollers (São Paulo/SP)

Tribais (São José dos Campos/SP)

Braves Academy (Sorocaba/SP)

Rio Football Academy (Rio de Janeiro/RJ)

Tritões (Fortaleza/CE)

Bulls (Natal/RN)

Cavalaria (Salvador/BA)

Mariners (Recife/PE)

Scorpions (Parnamirim/RN)

Sorriso Hornets (Sorriso/MT)

Timbó Rex (Timbó/SC)

Bristlebacks (Londrina/PR)

Almirantes (Itajaí/SC)

AEVA – Associação Educacional Voz Ativa

FEFAC – Federação de Futebol Americano do Cerrado

FPFA – Federação Paranaense de Futebol Americano

As etapas regionais estão agendadas para acontecer até a segunda semana de agosto, em oito cidades diferentes. A cobertura dos torneios pode ser acompanhada pelas redes sociais da CBFA: https://www.instagram.com/cbfaoficial e https://www.instagram.com/portalcbfa/.

CBFA – Confederação Brasileira de Futebol Americano

A Confederação Brasileira de Futebol Americano (CBFA) é a instituição máxima do futebol americano no Brasil, sendo responsável por regulamentar, organizar e fomentar o esporte no país. Além da modalidade tradicional do futebol americano, também é responsável pelas modalidades flag football e futebol americano de areia (beach football). Também é a responsável e gerência as seleções brasileiras.