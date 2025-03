Fla-Flu: Ferj define data e horário do segundo jogo da final do Carioca

O Maracanã será palco de um emocionante embate entre Fluminense e Flamengo, que terá início nesta quarta-feira, dia 12, às 21h30, marcando a primeira partida da final do Campeonato Carioca. A expectativa é alta para este clássico, que não possui vantagem para nenhum dos lados na disputa pelo título.

O segundo confronto, já agendado para o domingo, dia 16, às 16h, também ocorrerá no Maracanã. A confirmação do horário foi feita pela Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) na tarde desta terça-feira, dia 11. O horário foi tema de debate, pois a emissora Globo sugeriu que o jogo fosse realizado às 16h30. No entanto, considerando as altas temperaturas do Rio de Janeiro nessa época do ano, a Ferj, junto aos clubes envolvidos, decidiu manter o horário anterior.

A estrutura da decisão coloca o Flamengo como mandante no segundo jogo da final devido à sua melhor campanha na fase anterior do torneio. O Fluminense, por sua vez, atuará como mandante no primeiro confronto. É importante ressaltar que, caso as duas partidas terminem em empates, o campeão será definido através de uma disputa por pênaltis.

Este duelo marca a quinta vez nas últimas seis edições do Campeonato Carioca que Flamengo e Fluminense se encontram na final. O clube rubro-negro chega a esta decisão após eliminar o Vasco nas semifinais, enquanto o Tricolor superou o Volta Redonda. Com uma rivalidade histórica e apaixonada entre as torcidas, a expectativa é de um grande espetáculo futebolístico nos dois jogos decisivos.