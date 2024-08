“Fizemos muito mesmo com um presidente que não gostava de Diadema”, lembra Filippi

O prefeito Filippi percorreu as ruas do Taboão ao lado de candidatos e candidatas a vereador, e fez uma reflexão para a população sobre os avanços feitos no governo mesmo com um presidente que não gostava de Diadema.

Nos dois primeiros anos de gestão do prefeito Filippi, o Brasil tinha Jair Bolsonaro como presidente da República. Além de ter uma atuação controversa na pandemia de Covid-19 em todo o País, Bolsonaro virou as costas para todos os projetos que Diadema apresentou para a União, como apoio à construção do CEU de Diadema e do Novo Hospital Municipal.

“Precisamos continuar avançando. Pegamos uma cidade desorganizada, com muito lixo nas ruas, em meio à uma pandemia e com um presidente que não gostava de Diadema. Agora temos uma cidade caminhando, mas limpa, recapeando ruas, colocando luminárias de LED em toda cidade, reformamos todas as 20 UBSs. E temos agora um presidente que gosta de Diadema, que conhece Diadema e que é amigo da nossa cidade, que é o presidente Lula”, lembrou.

O início da caminhada da manhã deste domingo foi perto da Emeb Manoel Fiel Filho e começar neste local permeou o discurso de Filippi. “Reformamos todas as nossas escolas, elas estão mais bonitas, as crianças têm uniformes, material didático. O Ideb nosso aumentou, saiu de 5,9 para 6,3, o que mostra que estamos no caminho certo de oferecer educação de qualidade e de conteúdo para nossas crianças”, citou.

O prefeito Filippi também resgatou outro projeto que conta com apoio do presidente Lula: o Instituto Federal. “A responsabilidade do município é de cuidar das crianças, mas também estamos olhando para nossos jovens, oferecendo um equipamento que vai prepará-los para o futuro. Esse é um presente que Diadema ganhou do presidente Lula, assim como ele já havia dado a Unifesp para gente.”

Em diálogo com a população, Filippi elencou as melhorias na região norte. Além da reforma das UBSs e das escolas dos bairros, foram instalados totens de segurança em vias onde havia alto índice de criminalidade, ruas foram recapeadas e novas luminárias de LED foram instaladas. “E também temos o Complexo Zé do Norte, um espaço de esporte e lazer onde antes era um terreno abandonado.”